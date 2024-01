Snažil jsem se hlavně dobře zastřílet, popisuje Mikyska po svém první startu v letošní sezoně

Víc než o výsledek mu šlo ve sprintu Světového poháru o dobrý pocit a zároveň potvrzení toho, že se na operované koleno může stoprocentně spolehnout. Řeč je o biatlonistovi Tomáši Mikyskovi, kterého čekal v německém Oberhofu po několikaměsíční rehabilitaci první start v letošní sezoně. Oberhof 13:07 6. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český biatlonista Tomáš Mikyska | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

„Už když jsem přijížděl, tak jsem cítil, že fouká úplně stejně jako u nástřelu. Tak jsem si říkal, že to tam zkusím prostě střelit. Když padly čtyři, nechtěl jsem čekat na tu poslední a rovnou jsem tam vypálil. Myslím, že to bylo to nejlepší, co jsem mohl udělat,“ popisoval Tomáš Mikyska první položku vleže, kterou odstřílel rychle a navíc naprosto bezchybně.

A protože věděl, že mu soupeři vinou předchozího zranění a nedostatečné fyzické přípravy budou na lyžích ujíždět, koncentroval se právě na práci s malorážkou. A to přesto, že do závodu vjížděl po dlouhé pauze s řadou pochybností.

„Takhle jsem snad nebyl nikdy nervózní. Snažil jsem se hlavně dobře zastřílet, když jsem viděl naše kluky, jak foukalo a střelba nebyla dobrá. Při nástřelu jsem měl docela problémy, končil jsem jako poslední a byl jsem tam dlouho. Nakonec to ale skončilo docela dobře,“ vyjádřil se biatlonista ke svému výkonu.



Při střelbě ve stoje pak Tomáš Mikyska jednou chyboval a v konečném pořadí obsadil v kombinaci s pomalejším během 40. příčku, která mu při návratu do společnosti elitních biatlonistů zajistila první bod do celkového hodnocení Světového poháru. Nejlepším výsledkem bylo 35. místo Jakuba Štvrteckého.

Ve stíhacích závodech dneska zabojujeme o lepší umístění. Bez Tomáše Mikysky, kterého trenéři pošetří na nedělní štafetu.



Muži 35 Kuba, 42 Víťa, 43 Bimbo, 50 Jony

Ženy 41 Jess, 49 Lucka, 59 Makula pic.twitter.com/tbhzH1b56B — Český biatlon (@ceskybiatlon) January 6, 2024