Minulá sezóna nebyla podle představ. Teď už se ale sdruženář Portyk těší na olympiádu

„Dá se říci, že všechno bylo úplně jiné. Poslední sezona se nám vůbec nepovedla, takže jsme to chtěli nějak změnit. Na skoku jsem se chtěl dostat tam, kde jsem byl. Léto ukázalo, že příprava byla dobrá. Byl jsem spokojený i s běžeckou částí,“ řekl pro Radiožurnál Portyk.

U loňské sezóny se ještě zastavil. Možná se v ní nedokázal vyrovnat s tlakem. Je mu jednadvacet let a kariéru má ještě před sebou.

„Řekl bych, že to nebyl úplně tlak z médií, ale spíš vnitřní tlak, který jsem si vytvořil sám na sebe. Chtěl jsem se už pomalu tlačit ke špičce a najednou se mi přestal dařit skok, který je pro mě základem dobrého výsledku. Musím prostě dobře skákat, a to se najednou nedařilo. První tři, čtyři závody se mi nepovedly a trochu jsem se psychicky sesypal,“ popisoval rodák z Lomnice nad Popelkou

Věděl tak, že vedle fyzické nebo právě skokanské části přípravy musí pozornost zaměřit také na otázku psychiky, a tak vyhledal pomoc odborníka. „Dá se říct, že celou letní přípravu jsem spolupracoval s mentálním trenérem a řekl bych, že mi to v některých věcech pomohlo. Člověk to ale musí najít hlavně v sobě, na tom můstku, aby se mu začalo dařit. Jsem rád, že jsem to podstoupil, pomohlo mi to,“ pochvaluje si český sdruženář.

Životní výsledek

Do olympijské sezóny chtěl dobře vstoupit. Aby se přesvědčil, že kráčí správnou cestou. „V Kuusamu jsem chtěl dobře skočit, protože je tam velký můstek. První závod je na pět kilometrů. To jsou podmínky přesně pro mě, ale já jsem dostal antibiotika, takže se to nevyvíjelo tak, jak jsem chtěl. V Lillehammeru už jsem ani neměl závodit. Chtěli mě poslat domů, ale já jsem říkal, že když už jsem na tom severu, tak už to objedu. Alespoň jsem tam posbíral nějaké body. V Ramsau už to bylo přesně tak, jak jsem chtěl a jak bych si přál, aby se to dále odvíjelo.“

Osmé místo ve Světovém poháru pro něj znamenalo životní výsledek. Vylepšil si své maximum. „Před dvěma roky jsem tam byl desátý a dlouho to byl nejlepší výsledek. Teď se mi tam povedlo ten skok. Jsem rád, že to takhle dopadlo,“ řekl spokojeně.

Před dalšími závody získal sebevědomí. V Koreji může na olympijských hrách prodat nabité zkušenosti. V Soči byl jako benjamínek. Teď se, pokud z jeho pohledu vše dobře dopadne, představí v roli české jedničky. O ambicích má jasno. „Nechtěl bych chybět na žádné olympiádě. Je to jednou za čtyři roky. Je to velká akce, člověk se na to připravuje. Asi by byl sportovec blázen, kdyby nechtěl medaili z takové akce. Je to takový vysněný cíl,“ dodal Tomáš Portyk.