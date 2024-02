Nálada v italském týmu je pořád dobrá, popisuje Giacomel. Fanoušků v Novém Městě si váží

Talentovaný Ital Tommaso Giacomel je celkově na 10. místě ve Světovém poháru a vede pořadí biatlonistů do 25 let. První závod na mistrovství světa však jeho týmu nevyšel, když se italská smíšená štafeta umístila až na 10. místě. Podle Giacomela to však na atmosféru v týmu nemělo vliv a těší se na další průběh mistrovství světa v místě, které patří k jeho nejoblíbenějším. I o tom mluvil v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál. Od zpravodaje z místa Nové Město na Moravě 15:48 9. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Italský biatlonista Tommaso Giacomel | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Právě jste dokončil svůj čtvrteční trénink ve Vysočina Areně, na kterou padá mlha. Jak se vám v těchto podmínkách trénovalo?

Byl to asi zatím nejlepší den tady. Hlavně na začátku dne byl sníh tvrdý a kompaktní. Myslím, že se přes noc prosoloval. Na konci už byl měkčí, takže byl pomalejší.

Je to lepší než předchozí dny, kdy pršelo?

To jednoznačně.

Tommaso Giacomel na tréninku | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dá se na takovéto podmínky, jako jsou déšť a mlha, efektivně natrénovat, nebo je to loterie?

Je to hlavně o zkušenostech. Čím víc v takových podmínkách trénujete a závodíte, tím lépe se s nimi naučíte vyrovnat.

Jak se vám zatím v Novém Městě na Moravě líbí?

Líbí se mi tu. Je to jedno z mých nejoblíbenějších míst pro závody. Jsou tu veliké tribuny a skvělí fanoušci, kteří podporují všechny, což je moc příjemné a vážím si toho.

ŽIVĚ: Češky chtějí odčinit nepovedený začátek šampionátu. Biatlonistky v Novém Městě čeká sprint Číst článek

Italský tým je jedním z těch nejlepších a patří mezi favority ve většině závodů. Jaká je teď v týmu atmosféra, po 10. místě ve smíšené štafetě, která byla pravděpodobně zklamáním?

Atmosféra se moc nezměnila od chvíle, co jsme sem přijeli. Je to biatlon, některý závod se může nepovést a středa pro nás byla špatný den. Ale nálada v týmu je pořád dobrá a vyhlížíme naše další šance.

Jaké máte osobní ambice pro mistrovství světa? Cítíte se v dobré formě?

Cítím se docela dobře. Uvidím, co mi tohle mistrovství světa přinese a jestli to bude stačit na výsledky mezi špičkou.

Lídr Světového poháru do 25 let

Teď jste na 10. místě ve Světovém poháru. Jaké to je být mezi nejužší biatlonovou elitou?

Je to dobrý pocit, ale chci víc. Necílím jenom na top 10, ale chtěl bych být výš.

Vedete hodnocení Světového poháru do 25 let. Přemýšlíte nad tím, nebo se více soustředíte na celkové hodnocení?

Moc to nesleduji. Hlavně chci zajíždět dobré výsledky a sbírat pódia. Více myslím na žlutý trikot pro celkového vítěze Světového poháru v následujících letech.