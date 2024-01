Splnila jsem si, co jsem chtěla, pochvalovala si běžkyně na lyžích Janatová letošní Tour de Ski

Bez výraznějšího českého úspěchu letos skončila ve Val di Fiemme tradiční Tour de Ski, ale poté, co před Vánoci onemocněl Michal Novák, to zase tak velké překvapení není. Právě on je totiž aktuálně jasnou jedničkou zdejšího běžeckého lyžování a ostatní vyrazili na tradiční prestižní seriál bojovat spíš o dílčí elitní výsledek. Praha 12:21 8. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Janatová | Zdroj: Profimedia

Už po osmnácté bojovali elitní běžci a běžkyně na lyžích se stoupáním na sjezdovce Alpe Cermis a závěr prestižní Tour de Ski měl i dvojí české zastoupení.

„Je to nejlepší výsledek, co jsem kdy zatím zajela. Osmnácté místo, do elitní dvacítky, splnila jsem si, co jsem chtěla. Asi ten Davos, když jsem jela desátá, tak mě to trochu navnadilo, že bych chtěla pomýšlet výš, ale nakonec myslím, že osmnácté místo je dobré,“ povídala Kateřina Janatová po závěrečné etapě s tradicím stoupáním po sjezdovce Alpe Cermis, kde musí ženy i muži absolvovat na závěr celé Tour de Ski převýšení 425 metrů na zhruba třech a půl kilometrech.

Pro už poměrně zkušenou českou běžkyni na lyžích je to úplně poprvé, co se dostala v celkovém hodnocení do elitní dvacítky, a to i díky zmiňovanému závodu ve Švýcarsku.

„Musím říct, že jsem nadšená. Vždycky zajedu jeden z nejlepších výsledků, když to nejméně čekám a když mám největší pochyby. Sněžilo a nevím, kdy se to naposledy tak vyvíjelo, že by celý balík jel spolu nějakých 17 kilometrů. Nečekala jsem, že bych měla takový finiš, ale ty lyže mě dost podržely v kopci. Měla jsem stoprocentní tutovku, ani jednou jsem myslím nepodsmekla,“ říkala Janatová právě po etapě v Davosu – dvacetikilometrové stíhačce klasickou technikou, ve které skončila desátá a na třetí Američanku Digginsovou ztratila necelých osm sekund.

Už tam to vypadalo, že by mohla v extrémně náročném etapovém závodě stoupat pořadím a to se nakonec i povedlo.

Nemocný Novák

Mezi muži měl být podle úvodních soutěží Světového poháru na konci listopadu ještě mnohem výš Michal Novák – ten ale odjel jen úvodní sprint v Toblachu a už před ním tušil, že mu to po nemoci moc nepůjde.

„I kvůli tomu, že bych se do budoucna nezaťal víc, tak bych Tour de Ski dokončit neměl. I když už jsem v pořádku, tak hned po nemoci vletět do takové šílenosti, musí na to tělo určitě zapůsobit,“ přibližoval Michal Novák, který byl sice na konci roku už zdravý, ale bez tréninku se s těmi nejlepšími rozhodně závodit nedá a po 38. místě v první etapě ze závodu odstoupil.

Jediným českým mužem, který tak absolvoval celou Tour de Ski, byl nakonec 31. Adam Fellner.

Z celkového vítězství se potřetí v řadě raduje Nor – tentokrát ale ne fenomenální Johannes Klaebo, který byl podobně jako Novák přes Vánoce nemocný, ale Harald Amundsen, který dokonce před závěrečným stoupáním na Alpe Cermis zvracel z nervozity. Mezi ženami si pak vítězství z roku 2021 zopakovala Američanka Jessie Digginsová.