Razýmová doběhla v druhé etapě Tour de Ski na 14. místě. Zvítězili Svahnová a Bolšunov

Běžkyně na lyžích Kateřina Razýmová skončila čtrnáctá v druhé etapě Tour de Ski, kterou byl závod na 10 km klasickou technikou s hromadným startem. Ve švýcarském Val Müstair opět vyhrála Švédka Linn Svahnová, jež ovládla už zahajovací novoroční sprint. Mezi muži zvítězil na patnáctikilometrové trati suverénně obhájce prvenství Rus Alexandr Bolšunov, Michal Novák po devátém místě ve sprintu doběhl tentokrát třiatřicátý. Val Müstair 16:21 2. ledna 2021

Devětadvacetiletá Razýmová potvrdila, že je největší českou nadějí pro celkové pořadí Tour. V druhé desítce se pohybovala celý závod a finišovala 24,7 sekundy po Svahnové. V průběžném hodnocení prestižního seriálu se posunula o deset míst na šestnáctou pozici.

Úplně spokojená ale s výsledkem nebyla. „Myslím, že výkonnostně jsem měla na lepší umístění. Lyže byly skvěle připravené na stoupání, ale ve sjezdech jsem byla trochu pomalejší, což mě v té konkurenci možná stálo nějaké místo,“ uvedla Razýmová v tiskové zprávě českého svazu.

„Nicméně se ztrátou na čelo jsem spokojená. Pozice do dalších závodů je dobrá a také je dobré vědět, že na to výkonnostně mám,“ dodala. Před nedělní stíhačkou zaostává ze Svahnovou o minutu a 38 sekund. Další české běžkyně se dnes do elitní třicítky neprobojovaly.

Svahnová zvítězila po taktické jízdě v závěrečném spurtu vedoucí skupinky před Ruskou Julií Stupakovou a Američankou Jessie Digginsovou. Jednadvacetiletá Švédka po šesté výhře v SP - ale první v distančním závodě - mírně zvýšila průběžné vedení v Tour před Digginsovou na 13 sekund.

Bolšunov potvrdil roli velkého favorita a při absenci norských lyžařů vyhrál s náskokem více než 20 sekund před domácím Dariem Colognou a krajanem Ivanem Jakimuškinem. Ruští lyžaři útočili na kompletní stupně vítězů, ale v zatáčce pár set metrů před cílem se srazili v boji o druhé místo Alexej Červotkin a Jevgenij Bělov a skončili na zemi. Nakonec doběhli na sedmé a deváté pozici, Červotkin byl navíc následně diskvalifikován.

V průběžném pořadí Tour má Bolšunov minutový náskok před dalším krajanem Arťomem Malcevem, třetí je Švéd Oskar Svensson. Novák klesl na 24. místo a na Bolšunova má manko 2:21 minuty.

V neděli bude pokračovat Tour ve Val Mülstair stíhacími závody volnou technikou.