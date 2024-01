Janatová skočila na Tour de Ski osmnáctá. Vyhráli Nor Amundsen a Američanka Digginsová

Amundsen navázal na slavného krajana Johannese Hösflota Klaeba, kterému patřily předchozí dva ročníky Tour. Tentokrát ale do miniseriálu kvůli nemoci nezasáhl stejně jako další norská hvězda Simen Krüger, který byl loni druhý.

Pětadvacetiletý Amundsen se ujal vedení po třetí etapě na Nový rok a první místo už nepustil. Do cíle nedělního závodu na 10 kilometrů volně se závěrečným náročným stoupáním do sjezdovky doběhl jako pátý se ztrátou půl minuty na Lapierrea, což mu k celkovému prvenství bohatě stačilo.

„Byl jsem dneska strašně nervózní. Během rozcvičky jsem se pozvracel, bylo mi hrozně. Každá buňka v těle se mi třásla,“ svěřil se Amundsen norské televizi NRK. „Nakonec to bylo úžasné. Lepší, než když jsem o tom snil,“ uvedl Nor, který ovládl dvě z etap.

