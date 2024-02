Tradice stará 45 let. Češi a Slováci v USA závodí každý rok ve slalomu na lyžích při Bača Cupu

Přes noc napadlo v Pensylvánii 12 centimetrů prašanu a sněhová děla pracují naplno, takže podmínky pro závod jsou takřka ideální. Na vrcholu Blue Knob vydává Dáša Fletcherová startovní čísla závodníkům. Její otec, člen amerického Sokola Jiří Václav Parma, Bača Cup založil.

„Letos se na závody přihlásilo 76 účastníků. Pro jednotlivá čísla jsou vyhrazené časové úseky, ve kterých musejí být u startovní branky, aby si jezdci mohli nechat svůj výkon změřit. Nejmladšímu závodníkovi je pět a tomu nejstaršímu přes 76 let,“ vyjmenovává Fletcherová.

„Dřív jsem to jezdil na snowboardu, tak naděje byly velké. Jenže to bylo před dvaceti lety. Letos jsem přesedlal na lyže, protože jsem se přehoupl přes určitý věk. Zatím jsem tu neviděl svého největšího soupeře, který mě poráží, takže doufám, že se to letos povede,“ věří si náčelník washingtonského Sokola Míra Honzák.

Dojet ve zdraví

Hlavní organizátor Carl Fletcher oznamuje začátek závodu a první účastníci se řítí svahem. Někteří závodníci vjíždějí do zatáček velmi těsně a hůlkami naráží do branek.

„Jsem vysoký a mám dlouhé lyže, tak jsem trochu nervózní, jak budu vjíždět do těch zatáček,“ říká jeden z účastníků Dominik.

Věra Navrátilová přijela na svah v Allegheny z New Yorku. „Jsem tu poprvé a jsem velice ve stresu. První zatáčka je poněkud prudká a bavili jsme se ostatními, že ten vjezd na svah může být kritický,“ přemítá a dodává, že je pro ni nejdůležitější si na svahu nic nezlomit.

Právě to je podle podle hlavního organizátora Bača Cupu Carla Fletchera vždycky úspěch, když se všichni bez šrámů a zranění sejdou u Fletcherů v salaši, kterou postavil jeho tchán, zakladatel Bača Cupu. Rozdají se medaile a zpívá se.