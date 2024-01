Trať v Ruhpoldingu mi nesedí. Těším se na ‚motokros‘ do Nového Města na Moravě, přiznává Krčmář

Českým biatlonistům sprint Světového poháru v německém Ruhpoldingu nevyšel. Do bodované čtyřicítky se vešel jediný z nich. Michal Krčmář dokončil závod na 29. místě a v rozhovoru pro Radiožurnál Sport prozradil, že mu trať v Ruhpoldingu nesedí a těší se na „motokrosovější“ verzi do Nového Města na Moravě. Ruhpolding 19:10 13. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář ve sprintu mužů v Ruhpoldingu bodoval jako jediný z českých reprezentantů | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Michale, jste spokojený s tím, že jste během sprintu musel jen na jedno trestné kolo?

Když to vezmu ve srovnání s ostatními sprinty v aktuální sezoně, tak bych měl být spokojený. Bohužel jsem udělal hloupou chybičku při střelbě vleže. Ránu jsem neudělal precizně, chyběly mi dvě desetiny na spoušti. Rána hned vyskočila ven, což mě hodně mrzí. Stojku jsem pak musel pohlídat, nechtěl jsem riskovat další minutu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak biatlonista Michal Krčmář hodnotí sprint v Ruhpoldingu

Trenér Matthew Emmons říkal, že při vaší střelbě se vítr trochu zvedl oproti podmínkám na nástřelu. Vnímal jste to stejně?

Přesně tak. Vítr se zvedl zleva doprava, takže jsem ihned reagoval. Cvakal jsem dvakrát proti větru. Doufám, že jsem to vyhodnotil správně.

Jak jste se cítil na trati?

Je to k naštvání, zase jsem tady s jednou chybou kolem třicátého místa. Trať v Ruhpoldingu mi nesedí, snad nikdy jsem tu nebyl lepší, jak na pětadvacátém místě. Opakuje se to tady každý rok.

Jako architekt biatlonových areálů byste to namaloval úplně jinak?

Okopíroval bych Nové Město na Moravě.

Co se vám na Novém Městě na Moravě tolik líbí ohledně profilu tratí?

Trať je tam vyloženě na výkonnost. Jsou tam prudká stoupání, těžké sjezdy a pořád se tam musí rubat do plnejch. V Ruhpoldingu to umí i silovější závodníci urvat. Nové Město je větší „motokros“, což mám rád.

Pamatujete si stíhací závod z roku 2017, který se vám tehdy v Ruhpoldingu náramně povedl?

Na to se nezapomíná. Možná by pro mě bylo lepší, kdyby zase začal sypat sníh a byla to pořádná „IndoČína“ jako tenkrát. Měl bych pak možná větší šanci.

V Ruhpoldingu boduje jen 29. Michal Krčmář. V zítřejší stíhačce budou mít šanci vylepšit svou pozici 49. Jonáš Mareček a 58. Vítězslav Hornig, pro 79. Jakuba Štvrteckého pátý díl Světového poháru končí. pic.twitter.com/DcytS1WD2F — Český biatlon (@ceskybiatlon) January 13, 2024