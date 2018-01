Trenér Ledecké Reiter: Ester se chce pořád zlepšovat, to je na ní krásné

„Vítězkou se stává reprezentantka České republiky Ester Ledecká,“ oznamuje hlasatel po paralelním obřím slalomu v Rogle.

Už je to stereotyp, i když pro českou reprezentantku a její fanoušky příjemný. Kdykoliv v téhle sezóně nastoupila do olympijské disciplíny paralelní obří slalom, tak si vysloužila na slavnostním vyhlášení ten nejvyšší ze stupňů vítězů. Přesto má prý ještě co zlepšovat.

„Myslím, že mám ještě spoustu věcí, které můžu dohnat, a spoustu rezerv,“ říká Ledecká.

Nezávodící Ledecká? Naštěstí má rozum Číst článek

„To je na Ester krásné: ona se chce pořád zlepšovat ve všem. A o to se taky budeme krůček po krůčku pokoušet, zapracovat chceme třeba na technice,“ říká její trenér Justin Reiter.

Bilance svěřenkyně amerického trenéra mohla být ještě skvostnější, k sobotnímu čtvrtému triumfu sezóny mohla v neděli přidat pátý, jenže kvůli nachlazení nenastoupila.

„Ester chce pořád závodit, závodit a závodit. Někdy ale musíme naslouchat svému tělu. Myslím, že je dobré sem tam zpomalit, užít si sluníčko, uzdravit se, dobít baterky, načerpat energii a pak pokračovat na plný plyn,“ myslí si trenér Reiter.

Nejočekávanější zkouška čeká sešlápnutý pedál Ester Ledecké v únoru, kdy se v Koreji stane první sportovkyní historie, která na jedné olympiádě nastoupí na lyžích i na snowboardu.