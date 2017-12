'Nikam to moc nevedlo.' Koukalová opustila národní tým, bude trénovat samostatně

Zdravotní stav biatlonistky Gabriely Koukalové se nelepší. Proto se odpojila od národního týmu a příští tři týdny se bude připravovat sama. S bolavými lýtky zkusí oživit svou naději na účast na olympijských hrách při tréninku v rakouském Obertilliachu. Hochfilzen / Rakousko 17:18 7. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gabriela Koukalová při tréninku v Östersundu | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

„Byla s námi v Östersundu. Ty tréninky vůbec neprobíhaly tak, jak bychom si představovali. Můžu na rovinu říct, že to nikam moc nevedlo. Určitě nemělo smysl, aby tady byla dál s týmem,“ říká pro Radiožurnál šéftrenér reprezentace Ondřej Rybář.

„Poté, co jsem viděl a jak to šlo s tréninkem, tak si nemyslím, že to bude mít nějaké zásadní změny. Je to i o nějaké psychické pohodě a uvidíme, co udělá čas, protože nikdy nevíme, co se ze dne na den může v tomhle případě stát. Nějaké velké naděje si ale nedělám,“ vidí vše realisticky šéftrenér.

„Odjela do Obertilliachu, kde bude sbírat poslední síly jak psychické, tak fyzické, uvidíme, jestli se ještě něco pohne,“ vysvětluje Rybář.

Jasněji by o účasti mistryně světa Koukalové na únorových hrách v Koreji mělo být kolem Nového roku. Národní tým se teď připravuje na závody Světového poháru, které od pátku do neděle hostí rakouský Hochfilzen.

Českou biatlonistku trápí už od léta problémy s lýtkovými svaly, kvůli kterým nemohla trénovat. Podle jejich slov z konce října může být v ohrožení i její účast na olympijských hrách.

„Když budu upřímná, tak určitě může být ohrožena moje účast na olympiádě. V tuhle chvíli ale není nic jasné, ale já stále věřím,“ uvedla tehdy v rozhovoru pro Radiožurnál Koukalová.