Trochu motokros, ale nejsme tu poprvé, komentuje podmínky závodem ve sprintu biatlonista Krčmář

Po finském Kontiolahti a rakouském Hochfilzenu pokračuje Světový pohár biatlonu ve francouzském středisku Le Grand Bornand. Už ve čtvrtek se na start postaví jako první muži, a to ve sprintu na 10 kilometrů. V posledním předzávodním tréninku je ale na místním stadionu překvapilo silné mrholení a teploty vysoko nad nulou. Tedy počasí, které nemá se zimním sportováním moc společného. Annecy (Francie) 15:17 14. prosince 2022

Teploty vysoko nad nulou a k tomu silný déšť. Tak takové podmínky přivítaly biatlonisty na místě dalšího Světového poháru ve francouzském La Grand Bornand.

„Praporky jsou trochu těžší, takže když fouká víc, musí se připravit cvakat o jeden cvak navíc, než jsou zvyklí,“ popisuje specifika při střelbě v dešti trenér Mathew Emmons, který má ve své sbírce hned tři olympijské medaile.

S českými biatlonisty tak těsně před závody mluví nejenom o technice střelby, ale i koncentraci a soustředění.

„Kluci nejsou úplně spokojeni, ale je to pro všechny stejné. Když mají všichni podmínky stejné, je to příležitost, máme možnost něco dělat –když jsou ostatní naštvaní a my zůstaneme pozitivní, tak máme šanci,“ říká americký kouč českých biatlonistů ke kladnému nastavení mysli, které je důležitým faktorem konečného úspěchu.

Trať jako na olympiádě

Přímo v areálu pak na závodníky čeká rozmanitá trať.

„Je to trochu motokros, ale je to půlka trati nahoru, pak se jede dolů. Je to trochu zvláštní, ale nejsme tady poprvé a ta trať tady taková je. Přirovnal bych ji k Pekingu, kde se jelo v první části hodně nahoru a pak se sjíždělo. Tady je to hodně podobné,“ popsal okruh v Le Grand Bornand Michal Krčmář.

Čtvrteční závod začne ve 14.10 a stanice Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.