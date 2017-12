'Trošku mi to vyskočilo, ale jsem zvyklá.' Zranění Samkové není vážné, v lednu chce závodit

Snowboardcrossařka Eva Samková přijde o následující 2 závody Světového poháru. Po zranění operovaného ramene ve Francii absolvovala z Praze vyšetření, která ale neukázala nic vážného a tak by se v konkurenci nejlepších závodnic měla opět ukázat v lednu. Praha 19:33 14. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Samková se do Světového poháru vrátí v lednu | Foto: Jakub Marek

„Trošku mi to vyskočilo, ale u svých ramen jsem zvyklá. Tohle bylo nečekanější, protože je to to operované. Teď tam je velký otok, takže mi odebírali tekutinu a píchali mi do toho plazmu a kyselinu hyaluronovou, aby se to rychleji zahojilo,“ řekla Radiožurnálu Eva Samková po sérii vyšetření.

Samková si při tréninku poranila operované rameno. Nenastoupila do kvalifikace světového poháru Číst článek

Olympijská vítězka ve snowboardcrossu kvůli zranění nenastoupila do kvalifikace ve Val Thorens. Při poslední tréninkové jízdě na závod Světového poháru si při pádu poranila operované rameno. Původně chtěla jet už na další závod do Montafonu, ale trenér Marek Jelínek ji naordinoval cestu domů.

Pro letošní rok pro českou snowboardistku Světový pohár skončil. „Nemá smysl to hrotit kvůli dvěma svěťákům. Budu mít víc času podívat se domů, takhle bych přijela 23. teď už jsem tady. Jen ta zima na horách je hezčí,“ naoko si posteskla v evidentně dobré náladě.

V novém roce se těší na plánované soustředění a kemp na Dolní Moravě, pak se chystá na další závody do Turecka.

„Tam se uvidí, otestujeme to a vždycky člověk může zkusit, že odstartuje později a pomalu, to jsem si už vyzkoušela a docela to vyšlo,“ smála se při vzpomínce na vítězství, za kterými schválně odstartovala z posledního místa.

Českým fanouškům mohlo u zprávy o zranění Evy Samkové zatrnout, zdravotní problémy totiž jen pár měsíců před olympiádou v Pchjongčchangu sužují hodně českých medailových nadějí.

„Já to tak nevnímám. Četla jsem v novinách, že je to špatný, že Koukalová, Sáblíková i Samková jsou zraněné, ale já to tak neberu. Svoje ramena znám a vím, že to nejsou dlouhodobé záležitosti. Už se mi to stalo tolikrát, že jsem vůči tomu apatická. A mám furt pocit, že je dost času,“ dodává Samková.

Operaci druhého ramene ale plánuje po sezoně.