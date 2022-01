Chtěl jsem víc, litoval Koudelka. Český skokan na lyžích hodnotí Turné čtyř můstků jako ostudu

70. ročník Turné čtyř můstků skokanů na lyžích vyhrál Japonec Rjoju Kobajaši. V posledním závodě ale na rozdíl od tří předcházejících nezvítězil, obsadil až pátou příčku. V Bischofshofenu byl nejlepší Rakušan Daniel Huber. Ze tří českých reprezentantů prošel do hlavního závodu jediný. Roman Koudelka ale v prvním kole prohrál v vyřazovacím systému s Bulharem Vladimirem Zografským, a obsadil 37. příčku. Bischofshofen 12:30 7. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Koudelka | Foto: Lisi Niesner | Zdroj: Reuters

„Možná že jsem chtěl už trochu víc zase, protože jsem viděl, že kvalifikační skok byl hodně s rezervou a dalo se z něj skočit víc. Možná to byla větší přemotivovanost a ta chyba mě bohužel stála postup do druhého kola,“ řekl nespokojený Koudelka v rozhovoru pro Radiožurnál.

Přitom v kvalifikaci předvedl dynamický skok, který stačil na 17. příčku. Možná vypadal dynamičtěji, ale nebyl dojetý do konce a byly tam hodně velké rezervy.

Protože si ale český skokan v prvním kole zdravě věřil, tak vše, co v kvalifikačním skoku chybělo, se pokusil dát do závodu.

„Snažil jsem se to dojet, ale naopak mně ta síla utekla zpátky,“ povzdychl si nejlepší český reprezentant, který prohrál se Vladimirem Zograským.

Ve druhém kole už Koudelka přihlížel, jak Rjoju Kobajaši počtvrté za sebou nevyhrál, ale přesto dostal Zlatého orla pro nejlepšího skokana Turné čtyř můstků.

Roman Koudelka věří, že po zranění kolene se vrací do formy a je na dobré cestě. „Pohrával jsem si s mentální silou, protože hodně pracuji na hlavě, abych si ten skok vizualizoval. Nemá smysl si představovat, že skočím 125 metrů, ale představuji si, že to bude co nejdál,“ popisoval český skokan.

„S posledním závodem jsem ostudu neudělal, ale celkově byla Turné velká ostuda a je potřeba, abychom pokračovali ve zlepšení, jako bylo tady, a nějaké body už přišly.“