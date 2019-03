Německá ani švýcarská přesnost to není, říká o univerziádě v Rusku běžkařka Hynčicová

Věhlasem se s olympijskými hrami nebo světovými šampionáty rovnat nemůže, rozpočet by zimní univerziádě ale mohli závidět organizátoři kdejakých velkých sportovních akcí. Přes miliardu dolarů podle BBC investovali Rusové do her v Krasnojarsku a řádně napěchovali také domácí soupisku. Krasnojarsk 18:13 11. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká běžkyně na lyžích Petra Hynčicová | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

Kvůli dopingovým skandálům napříč sporty Rusové pořádají akce poskrovnu, a nejspíš i proto přistoupili k pořádání univerziády velkolepě. Při zahajovacím ceremoniálu promluvil prezident Vladimir Putin a celý ceremoniál běžel jako hlavní zpráva na tamním státním Kanálu jedna. A jak Radiožurnálu řekla běžkyně na lyžích Petra Hynčicová, nadstandardní pozornosti se dostává i sportovcům.

„Německá ani švýcarská přesnost to není. My jsme nečekali moc, ale příjemně mě překvapilo, jak to mají hezky zorganizované. Nečekala jsem, že budou mít takhle hezky upravené tratě. Jsou to široké a opravdu profesionální tratě. Řekla bych, že se snaží to přiblížit olympiádě. Ale je to opravdu v ruském stylu,“ potvrzuje pro Radiožurnál jediná česká vítězka v Krasnojarsku, že Rusové se drží slov jednoho z tamních vysokých činovníků Dmitryje Kiselyove, který prohlásil, že Rusko je projednou znovu centrem globálního sportu.

Czech this out! Petra Hyncicova (CZE) beats the host nation's trio to become the first non-Russian gold medallist in Cross-Country Skiing at the Krasnoyarsk 2019 Winter Universiade. #RealWinter #Krasnoyarsk2019 #Universiade #Универсиада2019 #Универсиада pic.twitter.com/9498UUMQlp — FISU (@FISU) 6 March 2019

Ano. Domácímu výběru se zlaté medaile snaží zajistit dost často profesionálové. Podle pravidel sice studenti nemusí být amatéři, ale počet profesionálů v domácí reprezentaci překvapil i Petru Hynčicovou.

„Určitě je to jedno velké téma, které se řeší celou dobu. My popravdě řečeno nevíme, co si o tom máme myslet, protože je tu hodně sportovců narychlo zapsaných na univerzity. Jsou tady i závodnice, které normálně bodují ve svěťáku. Je to takové trochu na vážkách. Ale jsou to opravdu všechno profesionální sportovci, takhle bych to nazvala.“

A tak například v ruském hokejovém týmu hned 15 hráčů má za sebou - byť krátké - angažmá v KHL, nejvyšší ruské ligové soutěži. Celkem už Rusové získali 108 medailí. Druhá Jižní Korea jich má 14.