Sjezdař Zabystřan má z univerziády zlato a bronz. ‚Jsem za tyhle chvíle rád, chci tu jet ještě tři závody‘

Český lyžař Jan Zabystřan zatím na univerziádě září. Zatím získal zlato v super-G a bronz v alpské kombinaci. Plánuje jet ještě tři závody, po čemž by se chtěl přesounou na světový pohár do Cortiny d'Ampezzo a připravovat se na mistrovství světa. Lake Placid 18:40 17. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Zabystřan při super-g v kombinaci | Zdroj: Lake Placid 2023 FISU Games, Archiv Jana Zabystřana

V Lake Placid jste zatím získal dvě medaile. Věřil jste, že máte dobrou formu?

Určitě jsem přijel s tím, že si chci odvézt nějaký cenný kov, ale že jsem ho získal hned v super-G a následně i v kombinaci, mě překvapilo.

Zabystřan získal na univerziádě zlato v super-g. Česká výprava má z Lake Placid druhou medaili Číst článek

Těsně před univerziádou jsem odjel závody evropského poháru, kde jsem získal 6. místo, takže tam forma určitě byla, ale nevěděl jsem, jestli jí dokážu představit i na americkém sněhu.

Čím je americký sníh specifický?

Je potřeba na něm jet opravdu čistý oblouk. Každou korekci navíc trestá.

Co pro vás znamená, že jste získal zlatou a bronzovou medaili nejen pro českou výpravu, ale i pro vaši univerzitu?

Jsem za to nesmírně rád. Poslední roky jsem se soustředil spíše na evropský a světový pohár, kde jsou úspěch i body do 30. místa. Vidět vlát českou vlajku u pódia a všechno okolo nikdy neomrzí a jsem za tyto chvíle rád.

Co byl v super-G klíč k úspěchu?

Popasovat se s americkým sněhem, jak jsem zmínil. A samozřejmě bylo potřeba jet v co nepřímější linii, což je vždy klíč k úspěchu, ale ne vždy se to povede.

Jak probíhaly oslavy po zlatu v super-G?

Hned další den byl v plánu superobří slalom pro kombinaci, takže to nebylo nic velkého. Trenéři si za mě přiťukli, když jsem po vyhlášení dělal rozhovory. Po bronzu v kombinaci mám před sebou volný den a chtěl bych se podívat i na nějaké jiné sporty a taky se potkat s více lidmi z jiných států, na což jsem ještě neměl čas.

Jan Zabystřan na ceremoniálu po superkombinaci | Zdroj: Lake Placid 2023 FISU Games

Jaké závody ještě na univerziádě pojedete?

Ještě mě čeká obří slalom, týmová soutěž a na závěr klasický slalom.

Co plánujete pro zbytek sezony. Pojedete nějaké světové poháry?

Určitě bych chtěl nějaké zkusit. Zatím jsem letos jezdil hlavně evropské poháry, ale po úspěšných výsledcích bych chtěl vyzkoušet formu i o úroveň výš. Nyní organizátoři přesunuli dva sjezdy do Cortiny d'Ampezzo. Je to hned po univerziádě, ale rád bych je vyzkoušel jako přípravu na nadcházející mistrovství světa.

Změnily se po dvou medailích z univerziády nějak vaše cíle pro mistrovství světa?

Asi nijak ne. Spíše bylo dobré vyzkoušet si kombinaci a závodní tempo na "mediálnější" akci. Ale cíle pro mistrovství světa jsou pořád stejné a vysoké.

Rád jezdíte kombinace, které ale budou po letošní sezoně pravděpodobně zrušeny. Co si o tomto rozhodnutí Mezinárodní lyžařské federace myslíte?

Určitě mě to trochu mrzí. Pro Čechy to byla úspěšná disciplína. Na druhou stranu bude více času na specializaci a může mě to posunout, například v super-G.