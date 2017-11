V elitní skupině zachránil české curlerky poslední kámen. Další výzvou je účast na olympiádě

Čeští curleři nedokázali postoupit do elitní výkonnostní skupiny a přišli i o šanci hrát na mistrovství světa. Ve Švýcarsku sice neprohráli jediný zápas ve skupině, v semifinále ale podlehli Finům 6:9. Na světovém šampionátu naopak nebudou chybět české ženy, účast na mistrovství jim přitom zajistil až poslední kámen v duelu se Švýcarskem. Praha 21:47 24. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ženská curlingová reprezentace | Zdroj: WCF

„Snažila jsem se o ničem nepřemýšlet. Samozřejmě to byl pro nás strašně důležitý kámen, ale v té době jsme ani nevěděly, jestli to vítězství proti Švýcarkám bude stačit. Jenom jsme věděly, že prohra nás pošle do B skupiny. Samozřejmě se mi strašně třásly ruce,“ popsala rozhodující moment zápasu skipka českého týmu Anna Kubešková.

Češkám nakonec vítězství stačilo ke konečnému sedmému místu, které znamenalo udržení mezi elitou i start na šampionátu v Kanadě v březnu příštího roku. Ještě o měsíc dřív by obě české curlingové reprezentace rády startovaly na olympijských hrách, což se jim ještě nikdy nepodařilo.

O zimní hry budou bojovat na kvalifikačním turnaji, který se bude od 5. do 10. prosince hrát na plzeňském zimním stadionu Košutka. Takhle důležité zápasy ale před domácími fanoušky ještě nikdy nehrály.

„Jsme zvědavé, jak to vlastně bude vypadat. Bude to samozřejmě úplně nová zkušenost, ale věřím, že nás to bude hnát dopředu a že nám fanoušci předají trochu energie,“ věří Anna Kubešková.

Spolu s Češkami bude hrát na turnaji v Plzni ještě dalších šest týmů, do Jižní Koreje pak postoupí dva nejlepší. Favoritkami na postup jsou hlavně Číňanky, podle Kubeškové má slušné šance na účast na olympijských hrách právě i česká reprezentace. Oproti evropskému šampionátu se ale musí zlepšit.

„Nervózní jsme samozřejmě, byly jsme nervózní i už v průběhu mistrovství Evropy. Když se týmu pár zápasů nedaří, tak začne být trochu nervóznější. Myslím, že jsme od sebe očekávaly trochu víc a doufáme, že se nám na té olympijské kvalifikaci bude dařit trochu lépe,“ věří si kapitánka českých curlerek Anna Kubešková, podle které by start českého týmu na olympijských hrách výrazně zpopularizoval tenhle sport mezi fanoušky i malými dětmi.