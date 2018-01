V hlavě jsem to dneska nedal, hodnotil nejenom čtyři chyby na střelnici biatlonista Adam Václavík

V italské Anterselvě nebylo v pátek tak veselo u českého týmu, jako po čtvrtečním bronzovém závodě Veroniky Vítkové. Mezi muži se ve sprintu prosadil jen Ondřej Moravec, který hlavně díky skvělé střelbě skončil desátý. Anterselva / Itálie 22:38 19. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Václavík při závodě Světového poháru v italské Anterselvě | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Ve větrné Anterselvě dávala čistá střelba naději na skvělý výsledek, nebylo mnoho takových, kteří by se dokázali vyhnout trestnému kolu, jenže Ondřeji Moravcovi to dnes odpoledne na trati, jak říkají biatlonisti, nechutnalo tak jako v minulých týdnech.

„Tady je to vždycky těžké. Každý den je to úplně jiný. Jednou to sedne, jednou je úplně někde. Neřekl bych, že jsem byl úplně na dně se silami nebo bych nějak vytuhnul, ale byl to takový průměrný den tady. I tak to bude nejlepší výsledek, co jsem tady kdy měl,“ hodnotil pro Radiožurnál Ondřej Moravec.

Nezapomněl připomenout, že ani on nemá místní areál zrovna v lásce. Už se zdálo, že zamilovat by si ho naopak mohl Adam Václavík.

Sprint rozjel skvěle, měl nejlepší běžecký čas z českých reprezentantů a pohyboval se ve druhé desítce průběžného pořadí, jenže čtyři omyly při střelbě vestoje odvály šance na nejlepší výsledek kariéry pryč.

„Co na to říct? Hrozně mě to mrzí. Stalo se mi to už letos potřetí a je to hrozná škoda. Není to poprvé. Tuhle sezónu jsem to měl vážně skvěle rozjetý na pěkný výsledek a ve stoje to prostě pokazí,“ mrzelo Václavíka.

„Minulý týden na IBU Cupu jsem dal konečně nulu ve stoje, tak jsem myslel, že se to zlomí, ale Světový pohár je něco jiného a v té hlavě jsem to dneska nedal,“ uvědomuje si český biatlonista.

Ne, že by se Adamu Václavíkovi na podložce vyloženě rozklepala kolena, ale je pravdou, že dokud při míření na terče leží, je všechno v pořádku, vestoje je všechno úplně jinak.

„Pak někde v podvědomí jestli se mě spustí nějaká obava nebo strach během položky. Nedokážu dělat pak to, co mám a to co umím, třeba jako na tréninku a pak to dopadne katastrofou,“ dodává Václavík

I přes tuhle malou katastrofu bude mít český biatlonista šanci vylepšit si střeleckou bilanci, do zítřejšího stíhacího závodu nakonec těsně z 58. místa postoupil. Kromě něj a Ondřeje Moravce postoupil ještě 55. Michal Šlesingr.