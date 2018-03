V létě zvažoval konec kariéry, teď slaví sedmý křišťálový glóbus. Marcel Hirscher kraluje lyžařům

Rakušan Marcel Hirscher už řadu let nemilosrdně drtí veškerou konkurenci ve světovém poháru alpských lyžařů. Po dvou zlatých medailích z olympijských her získal minulý týden rekordní 7. velký křišťálový glóbus. A přitom ještě v létě zvažoval po zlomenině kotníku konec své už tak bohaté kariéry. Praha 11:41 10. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marcel Hirscher po vítězství v Krajnské Goře | Zdroj: Reuters

Marcel Hirscher přepsal historii alpského lyžování. Devětadvacetiletý Rakušan získal posedmé v řadě Velký křišťálový glóbus pro vítěze Světového poháru, což se ještě nikdy předtím nikomu nepodařilo.

V Kranjské Goře si navíc dojel i pro oba malé glóby za celkový triumf v obou točivých disciplínách, tedy slalomu a obřím slalomu.

Fenomenální lyžař přitom před olympijskou sezonou neměl dobré vyhlídky. Po tom, co si v srpnu při tréninku zlomil kotník, to s obhajobou prvenství ve Světovém poháru vypadalo všelijak a rakouského reprezentanta přepadaly černé myšlenky. Veškeré pochybnosti ale Hirscher dokonale rozptýlil a ve světovém poháru ovládl hned 12 závodů.

„Je to nepochopitelné. Vůbec nechápu, jak to vyšlo. Je to tak zvláštní, dvanáctkrát vyhrát je neuvěřitelné. Od myšlenek na konec kariéry až k nejlepší sezoně,“ popisuje Hirscher.

Hirscher ziskem rekordního velkého glóbu potvrdil svou dominanci mezi alpskými lyžaři, kterým suverénně vládne od roku 2012. Výčet jeho úspěchů je ohromující.

57 vyhraných závodů Světového poháru, celkem sedmnáct křišťalových glóbů, šest titulů mistra světa a po letošních Hrách v Jižní Koreji konečně i dvě olympijská zlata ze slalomu a kombinace.

„Je pravda, že jsem se během kariéry považoval za dobrého závodníka. Nikdy jsem ale ani nesnil o tom, že dosáhnu tolika úspěchů. Je to neuvěřitelné, zlatými medailemi z olympiády jsem zasadil poslední dílek do mozaiky. Teď už je to perfektní,“ vysvětluje rakouský lyžař.

Ve Světovém poháru už je nejúspěšnějším závodníkem historie, za sebou nechal legendární krajanku Mózerovou-Prélovou, která v sedmdesátých letech vládla seriálu šestkrát. V konkurenci mužů předčil v Marka Girardelliho už o dva velké glóby.

Jestli Hirscher v budoucnu ještě nějaké rekordy překoná, záleží především na něm samotném. Dvojnásobný olympijský vítěz bude své následující kroky teprve zvažovat. Potenciál na to, aby nadále vládl alpskému lyžování, ale rozhodně má.