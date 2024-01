V tréninku jsem se cítila dobře, těší Adamczykovou. Ve Svatém Mořici se představí v bojích o medaile

Snowboardcrossařku Evu Adamczykovou v pátek čeká první závod Světového poháru po skoro deseti měsících a vstoupí do něj jako třetí nejrychlejší žena kvalifikace.

Ve Svatém Mořici se v soubojích o postup do play-off velmi dobře dařilo i Radku Houserovi, který čtvrtým místem výrazně vylepšil své maximum mezi absolutní světovou elitou.

„Určitě mi pomůže, že jsem zajel takhle dobrý výsledek, ale nechci z toho být nějak extra vystřelenej, protože v těch čtyřkách je to úplně něco jiného. Tam klidně může potom vyhrát i ten, od koho to nejmíň čekáte, když mu něco vyjde líp, vyveze se trochu. Někdo kolem vás pořád brzdí, naráží, někdo vám přejede přes prkno, takže tam je to všechno otevřený,“ řekl čtvrtý muž kvalifikace Radek Houser, který byl v aktuální sezoně Světového poháru v závodě nejlépe na 29. místě.

To Eva Adamczyková ještě žádný výsledek mezi elitou kvůli taneční soutěži nemá a je zvědavá, jestli bude znát při kontaktní jízdě ve čtyřech její tréninkový deficit.

Úspěšnost 💯 procent! 🚀 Czech SBX team to dnes v kvalifikaci ve Svatém Mořici svištělo a všichni 4️⃣ čestí jezdci postoupili do hlavní soutěže. 💪🇨🇿 Eva Adamczyková navíc ze 3. Radek Houser ze 4. místa. 🔥



📅 Finálové rozjížďky jsou v plánu zítra v pravé poledne. 🍀 pic.twitter.com/nqFXsLcZTa — Czech Ski & Snowboard (@czeskisnowboard) January 25, 2024

„Myslím si, že zrovna tahle trať, i na to, že nejsem v těch čtyřech tolik rozježděná, je právě docela dobrá. Jela jsem i tréninkovou jízdu s holkama a cítila se docela dobře. Takže i tím, jak je to tady pomalé, si myslím, že člověk bude víc odvážnější. To nepříjemné předjíždění tady bude trošku příjemnější než v jiných tratích,“ uvažuje česká snowboardcrossařka.

„Ta trať je zábavná, je tam spoustu překážek a je to dobrý. Určitě by to mohlo být všechno větší, ale některé věci je těžký prostě postavit tak, aby to zvládali chlapy i ženy, takže zase obdiv holkám,“ doplňuje Radek Houser.

Do osmifinále mužů, které začne ve 12 hodin, postoupili ještě další dva Češi Kryštof Choura a Jan Kubičík, ten mimochodem narazí hned v prvním kole právě na Radka Housera. A ihned poté následuje čtvrtfinále žen, do kterého vyrazí i jedna z adeptek na medailovou pozici Eva Adamczyková.

Od čtvrtku jdeme zase do akce! 🫵



Do 🏆 Svěťáku se vrací Eva Adamczyková, závodit bude i běžecké lyžování, hned dva světové poháry čekají alpské snowboardisty. 🔥 pic.twitter.com/2fhg70K332 — Czech Ski & Snowboard (@czeskisnowboard) January 24, 2024