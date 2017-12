Ve druhém závodě Turné čtyř můstků se objeví tři Češi, kvalifikaci vyhrál Nor Johann Forfang

České trio skončilo v dnešní kvalifikaci v páté desítce a pro první kolo novoročního závodu, jež se tradičně skáče k.o. systémem, bude mít hodně silné soupeře. Jednačtyřicátý Koudelka, který v Oberstdorfu jako jediný z Čechů díky 30. místu bodoval, se utká s vítězem Turné z roku 2016 Peterem Prevcem ze Slovinska.

„Q svítí, ale skok nebyl povedený. Začali jsme trochu upravovat techniku a nepřipadá mi, že to byla cesta správným směrem. Ale důležité bylo, abych se kvalifikoval, což se povedlo," řekl Radiožurnálu Roman Koudelka.

Třiačtyřicátý Štursa se střetne s dalším Slovincem Jernejem Damjanem, sobotním soupeřem Koudelky. Kožíšek bude ve dvojici s třetím mužem kvalifikace a pátým z Oberstdorfu Stefanem Hulou z Dánska. Čtvrtý český skokan v kvalifikaci Viktor Polášek byl třetí pod čarou.

„Nebylo to úplně ideální, nejsem se svým skokem úplně spokojený. Měl jsem problémy hned za hranou na přeletu, což se mi teď děje. Hlavně je to tím, že nejsem uvolněný. Stále se mě někdo ptá, co tomu skoku chybí, a já vždycky říkám, že uvolněnost a sebevědomí. Je to pořád dokola," líčil po kvalifikaci Vojtěch Štursa.

Kvalifikaci vyhrál a šek na 2000 eur získal Nor Johann André Forfang díky nejdelšímu skoku 140,5 metru. Druhý byl Polák Dawid Kubacki. Německý favorit Richard Freitag byl čtvrtý, vítěz z Oberstdorfu Kamil Stoch z Polska šestý.



První kolo hlavního závodu startuje na Nový rok ve 14.00.



Kvalifikace na závod SP a Turné čtyř můstků ve skocích na lyžích v Garmisch-Partenkirchenu (Německo):

1. Forfang (Nor.) 143,8 b. (140,5 m), 2. Kubacki 136,2 (135,5), 3. Hula (oba Pol.) 135,8 (135,5), 4. Freitag (Něm.) 134,8 (135), 5. D. Kobajaši (Jap.) 134,4 (136), 6. Stoch (Pol.) 132,5 (131,5), ... 41. Koudelka 109,0 (119,5), 43. Štursa 104,6 (121), 48. Kožíšek 102,5 (118,5), 53. Polášek (všichni ČR) 99,5 (119).



Dvojice pro 1. kolo závodu: Koudelka - P. Prevc (Slovin.), Štursa - Damjan (Slovin.), Kožíšek - Hula.