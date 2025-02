Ve štafetách nás tlačí bota. Juniorky mohou posbírat cenné zkušenosti, říká Rybář

S biatlonovou reprezentací už se na mistrovství světa ve švýcarském Lenzerheide připravují nakonec dvě juniorky. Do dějiště totiž přicestovala nejen původně nominovaná Kateřina Pavlů, ale nakonec také Ilona Plecháčová. A obě mají velkou šanci, že se představí v sobotní štafetě. Lenzerheide 17:57 21. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České juniorky Kateřina Pavlů a Ilona Plecháčová v dějišti světového šampionátu v biatlonu | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

„Přivezli jsme sem dvě juniorky a určitě počítáme s tím, že bychom je chtěli do štafety nasadit. Jinak by sem holky určitě nejezdily,“ vysvětluje sportovní ředitel Českého biatlonu Ondřej Rybář.

První zkušenosti v seniorském národním týmu a hned na světovém šampionátu tak má možnost nabrat původně nominovaná náhradnice jednadvacetiletá Kateřina Pavlů.

„Je to něco nového, ale extrémně mě to nestresuje. Cítím se tu dobře a je to pro mě velká dávka motivace do budoucna,“ říká Pavlů.

Šance pro dravé mládí

Nakonec dorazila ze soustředění v italském středisku Ridanna v Jižním Tyrolsku před odletem na dorostenecké mistrovství světa také osmnáctiletá Ilona Plecháčová. „Bylo to pro mě překvapení na poslední chvíli. Těším se. Je to tady vyšší liga,“ potvrzuje Plecháčová.

Zdravotní komplikace se českému týmu nevyhnuly, i proto musel Rybář zareagovat povoláním mladých závodnic na světový šampionát. „Při dodatečné nominaci jsme šáhli po dvou juniorkách, což je reakce na výsledky v týmu, ale i na zdravotní stav,“ naráží Rybář mimo jiné na střevní potíže Kristýny Otcovské ve Švýcarsku.

K nastupující generaci dodává: „Když si vezmeme, jak se v poslední době proměnilo mezi ženami startovní pole, tak je vidět, že mladé závodnice přicházejí. Je ale otázkou, proč přicházejí víc v ženské kategorii než v mužské. Musíme reagovat a je rozhodně vidět, že tým nemáme úplně široký. Máme generaci šikovných juniorek, ale je před nimi hodně práce. Každopádně je u nich vidět velký tah na bránu, že chtějí něco dokázat,“ říká Ondřej Rybář.

K Pavlů a Plecháčové počítá ještě třeba Hedu Mikolášovou. „I Heda, která startovala v Ruhpoldingu, se při Světovém poháru dokázala s těžkými podmínkami vyrovnat. Teď tu máme dvě další holky, které uspěly na juniorských soutěžích. Doufám, že budou v přípravě konzistentní a dají biatlonu to, co mu dávat mají. Mistrovství světa je podle mě nejlepší šance, jak si sesbírat první zkušenosti a oklepat se z nervozity,“ vysvětluje sportovní ředitel české biatlonové reprezentace, že kouká dál do budoucnosti.

Rybář totiž eviduje problémy, které obvykle trápí českou štafetu - trestná kola a nedostatek náhradnic. „Když chceme uvažovat o tom, že mladé závodnice budeme chtít zkoušet víc, tak je to logický krok. Určitě budeme řešit start štafety na olympijských hrách. Víme, že nás tam tlačí bota. Každá zkušenost pro mladé holky je krůčkem dopředu,“ dodává Rybář.

V sobotu se pojedou na světovém šampionátu v biatlonu štafety. Nejdřív je na programu ženská od 12.05 a pak mužská od 15.05, v neděli pak vrchol sezony zakončí závody s hromadným startem, ve kterých má účast jistou jen Michal Krčmář.