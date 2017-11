Věděly jsme, že Rusky nebyly čisté, raduje se z dodatečné medaile biatlonistka Landová

Jitka Landová byla členkou kvarteta, které na olympiádě v Soči obsadilo čtvrté místo. Až nyní, čtyři roky po olympiádě se dočká své medaile. Pro Landovou to bude poslední cenný kov v kariéře, protože letos na jaře ukončila kariéru. V rozhovoru pro Radiožurnál říká, že už tenkrát závodnice věděly, že jejich ruské soupeřky nejsou čisté. Jablonec nad Nisou 16:35 28. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva Veronika Vítková, Jitka Landová, Gabriela Soukalová a Eva Puskarčíková | Foto: (c) Český biatlon, Michal Červený

Jak jste se o zisku medaile ze Soči dozvěděla a co říkáte na to, že jste se jí dočkaly skoro čtyři roky po olympiádě?

Mě včera večer přišla SMS od Evy Puskarčíkové, že opravdu máme medaili ze Soči, že jí volal předseda svazu. Takže to byla prvotní informace takhle přes SMS. Já jsem na to nejdřív hleděla s neuvěřením, protože dokud nemám hmatatelné důkazy, tak tomu prostě nevěřím. Od samého prvopočátku jsme věděly, že to tam musí být, protože Rusky nebyly čistý.

Když jste ráno přišla do školy v Jablonci nad Nisou, kde učíte tělocvik, už o medaili vaši kolegové a žáci věděli a gratulovali vám?

Já jsem dneska do školy nešla, my jsme měli atletické závody na stadiónu na Střelnici. Do školy jsem přišla jenom na oběd a pak běžela na odpoledku. Takže cestou z oběda jsem potkala jenom pár kolegů, kteří mi s radostí v očích třásli pravicí, takhle to vypadalo. I pár dětí mi poblahopřálo, že to zaregistrovaly.

Gabriela Koukalová říkala, že kdybyste získala medaili v Soči, třeba byste ještě u biatlonu zůstala. Má pravdu, mohl bronz z olympijských her změnit vaše rozhodnutí o konci kariéry?

Já nevím, jestli by mi ten olympijský bronz přidal nějakou notnou dávku zdraví. To těžko říct. Já jenom musím říct, že jsem končila v takovém rozpoložení, ne že jsem chtěla, ale že jsem musela. Nevím, jestli by to na tom konci něco změnilo. Já nejsem člověk, co moc hledí zpět, co by kdyby a tak. Určitě pár věcí mohlo být jinak, ale nevím, jestli zrovna tohle.