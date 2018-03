Velký křišťálový glóbus pro Ledeckou. Česká snowboardistka ovládla celkové hodnocení seriálu

Dvojnásobná medailistka z olympijských her v Pchjongčchangu vyhrála v této sezóně už šestý závod Světového poháru, když ve finále dokázala porazit Rusku Zavarzynovou o 2 setiny vteřiny.

Zlatá jízda Ester Ledecké? Byl jsem málo nadšený, přiznává komentátor Petr Vichnar Číst článek

„Jízdy byly dost vyrovnané, všechny holky jezdily fantasticky, takže mě to stálo hodně sil, člověk musí hodně bojovat. Oba obřáky byly dost podobné a do poslední chvíle, jsme nevěděli, jakou dráhu budu jezdit. Vyhrávalo se jak v červené tak v modré, to moc nebývá,“ všimla si na Radiožurnálu Ester Ledecká.

Ledecká si tak zajistila v předstihu před posledním závodem v německém Winterbergu celkové vítězství v klasifikaci Světového poháru v paralelních disciplínách už potřetí za sebou.

„Je to paráda. Před závodem jsem to neřešila, jela jsem od brány k bráně, od jízdy k jízdě. Ale je to skvělý pocit, je to jiné než vyhrát třeba olympiádu, tam se všechno musí sejít v jeden den, tohle je výsledek celosezónní práce. Musím strašně poděkovat celému týmu, bez něj bych to nedokázala,“nezapomněla jako vždy poděkovat dvojnásobná olympijská vítězka.

Od minulé soboty už je česká reprezentatka majitelkou malého křišťálového glóbu za hodnocení disciplíny paralelního obřího slalomu. Ten získala už podruhé v kariéře. „Každá sezona je o kousek lepší než ta předešlá, je to můj úmysl a jsem ráda, že se pořád posouvám dopředu,“ usmívá se.

Českou snowboardistku a lyžařku nyní čeká přesun do švédského Aare, kde pojede finále Světového poháru lyžařů. Ve středu se představí ve sjezdu a ve čtvrtek v Super-G.

„Snažím se co nejlíp připravit, času fakt nebude moc. Většinou mám mezi snowboardovými a lyžařskými závody o pár dní víc. Ale jsem ráda a pyšná na svůj tým, že se nám podařilo nominovat se na finále. Teď se chci co nejrychleji přešupačit na lyžařku, abych si tam ty závody užila," plánuje Ester Ledecká.

Šesté vítězství v paralelním obřím slalomu ve SP ✅ Velký křišťálový glóbus za celkové prvenství✅ Ester Ledecká bezkonkurenční✅Díky, STR! pic.twitter.com/1hCflww5B7 — Český olympijský tým (@olympijskytym) 10 March 2018