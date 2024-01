Věřím, že to závodníci dokážou otočit, hodnotí výkonnost reprezentantů šéf českého biatlonu Hamza

Čeští biatlonisté za sebou mají poslední podnik Světového poháru před blížícím se mistrovstvím světa, které začne už za 16 dní v Novém městě na Moravě. A ani v Anterselvě Češi nezářili – s výjimkou šestého místa ve smíšené štafetě se nikdo ani jednou nepodíval do nejlepší desítky. Průměrné výkony vnímá i prezident biatlonového svazu Jiří Hamza. Nové město na Moravě 15:07 22. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Hamza | Zdroj: Profimedia

Už za 16 dní začne v Novém městě na Moravě mistrovství světa v biatlonu. České reprezentaci se ale v této sezoně zatím vůbec nedaří – v elitní dvacítce Světového poháru není ani jeden z Čechů.

„Myslel jsem si, že v této fázi budeme malinko dál. Letos nám to zatím sportovně moc nejde, tak uvidíme. Ještě máme tři týdny, tak věřím, že to závodníci dokážou otočit,“ doufá Hamza.

Víru v lepší výsledky českých biatlonistů dává Jiřímu Hamzovi i to, že podle něj jde prostě o nepovedenou sezonu. Talent ale reprezentaci nechybí.

„Máme mimořádně silnou mladou generaci, která ještě nedokázala dorazit přechod mezi juniorskou a seniorskou kategorií. Jonáš Mareček, Terka Voborníková, Tomáš Mikyska, Markéta Davidová je taky pořád ještě mladá. Věřím, že nám do budoucna budou dělat velkou radost, i když jsme si mysleli, že už to bude teď,“ předpovídá šéf českého biatlonu.

Aby skutečně přišel posun v českých výkonech už na světovém šampionátu, tak teď biatlonisté musí pořádně potrénovat. Jiří Hamza také v rozhovoru pro Radiožurnál Sport nastínil, na co se v posledních 16 dnech před startem mistrovství Češi zaměří.

„Musíme se dotrénovat jak fyzicky, tak se dostat do psychické pohody. Biatlon je hodně i o psychice a musíme na tom zapracovat. V sobotu bylo ve štafetě vidět, že můžeme jezdit s těmi nejlepšími. Byli jsme malý kousek od medailového umístění, ale nepodařilo se nám to dotáhnout do konce. V neděli nevyšla holkám střelba, měli jsme skoro nejhorší střelbu ze všech,“ připomněl šéf českého biatlonu víkendové výsledky ze Světového poháru v Anterselvě – smíšená štafeta byla v sobotu šestá, ale v neděli v hromadném závodě dojela Tereza Voborníková poslední, když se z dvaceti střel devětkrát netrefila do terče.

Dvaadvacátá Markéta Davidová minula šestkrát. Jiří Hamza v posledních dnech ale neřeší jen české výkony, jako prezident organizačního výboru se totiž soustředí hlavně na přípravu světového šampionátu.

„Celý tým jede na plné obrátky a myslím, že budeme připraveni. Nejvíc vyhlížíme předpověď počasí, aby bylo přes noc pod nulou, aby neměli problémy s parkovacími plochami. O víkendech se čekají extrémní návštěvy a k tomu potřebujeme parkování na loukách,“ říká prezident českého biatlonového svazu Jiří Hamza 16 dní před začátkem mistrovství světa.