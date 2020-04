Vítková končí s biatlonem a oznámila radostnou novinu. ‚Začíná nová etapa života,‘ vzkazuje

Dvojnásobná olympijská medailistka v biatlonu Veronika Vítková je těhotná a v 31 letech ukončila kariéru. Mistryně světa ve smíšené štafetě absolvovala v uplynulé sezoně kvůli dýchacím potížím jen jeden celý závod. Ve čtvrtek oznámila odchod po patnácti letech na světové scéně. Praha 12:11 23. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonistka Veronika Vítková ukončila kariéru a očekává narození potomka. | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

„Začíná nová etapa života,“ řekla Vítková v rozhovoru. Na jaře ještě uvažovala o návratu do přípravy.

„Postupem času se to ve mně mlelo a nevěděla jsem, jestli pokračovat, nebo ne. Začala jsem se asi i bát, že to nepůjde. Pak se to takhle vyřešilo samo, takže to pro mě bylo jednodušší a je to velké uvolnění,“ řekla. Prvního potomka s trenérem Markem Lejskem očekávají na přelomu listopadu a prosince.

Dlouhých 14 let

Největšího individuálního úspěchu dosáhla Vítková na olympiádě v Pchjongčchangu, kde v roce 2018 byla třetí ve sprintu. O čtyři roky dříve se podílela na stříbru smíšené štafety v Soči. Světové zlato slavila v mixu v Kontiolahti 2015.

Ve Světovém poháru debutovala v prosinci 2006 a v lednu 2015 se ve sprintu v Oberhofu dočkala jediného vítězství v elitním seriálu.

