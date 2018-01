Veronika Vítková: V posledním kole jsem mlela z posledního

Veroniko, slunce svítí, umístění je skvělé. Je to ideální odpoledne v Anterselvě?

Je to hodně ideální. Tady v Anterselvě většinou se závody dost bojuju, vypadá to na mé osobní maximum tady. Jsem ráda, že se mi podařilo zastřílet, protože tady je každý metr navíc strašně bolavý. Jsem ráda, že jsem nemusela jet trestné kolo.

Vítková v Anterselvě doběhla na stupně vítězů, Jislová má nejlepší výsledek kariéry Číst článek

Vybavíte si, jaký je váš doposud nejlepší výsledek tady?

Včera jsem to někde viděla v našich osobních profilech. Takže osmé místo?

Ano. A dnes to je výrazně lepší. Je vaše skoro nenávist k tomuto areálu prolomena?

To nemůžu říct. Vždycky to tady strašně bolí a dneska tomu nebylo jinak.

Střelba byla rychlá a přesná, na trati to bylo výborné. Chybělo tomu vůbec něco?

Myslím, že tomu chybělo trošku víc sil do posledního kola. Opravdu jich tam už moc nebylo, mlela jsem z posledního. Sama jsem byla překvapená, když mi ukázali analýzu běžeckých časů. Byl to jeden z mých nejlepších výkonů v sezoně.

Útočila na vás Němka Dalhlmeierová, která jela půl minuty za vámi, měla jste na trati dobré hlášení, jak probíhá váš miniduel?

Na trati jsem měla výborné informace, protože jsme byly v rozdílu jednoho mezičasu od sebe. Nejdřív mi hlásili, že jsem před Laurou, postupně se přibližovala a dostávala se přede mě. Abych pravdu řekla, tak jsem to čekala, ale zase mi neujela o tolik.

Je to třetí Světový pohár v řadě s umístěním na stupních vítězů, co je v novém roce jinak?

Těžko říct, daří se mi na střelnici a dokážu to podpořit dobrým během. Tréninkový blok mezi Vánocemi zřejmě nebyl vůbec špatný. Cítím se čím dál líp, mám klidnější hlavu. Cítím se fajn a jsem za to strašně ráda.