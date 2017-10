Víc obav budu mít, když se budu pohybovat tady, říká Martin Doktor po inspekční cestě v Jižní Koreji

Jedním z hlavních témat únorových olympijských her je po raketových testech KLDR bezpečnost. V jihokorejském Pchjongčchangu ale podle šéfa české olympijské mise Martina Doktora nejsou znát žádné obavy ze severního souseda a paradoxně se tam cítil bezpečněji než ve střední Evropě. Praha 17:22 23. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Doktor, reprezentační trenér rychlostních kanoistů | Foto: ČTK/AP

„Myslím si, že víc obav budu mít, když se budu pohybovat tady než v Koreji, protože tam to doopravdy nikdo moc neřeší, jsou zvyklý na tu situaci už dost dlouho na to, aby se tím rozptylovali. Chápu, že ty hrozby vypadají velké,“ povídá Martin Doktor po návratu z inspekční cesty do dějiště 23. zimních olympijských her.

Sportoviště v horách na východě země jsou od hranic s KLDR jen necelých 100 kilometrů, ale dlouhodobé napětí na Korejském poloostrově už tamní lidi zocelilo a z hrozeb Severokorejců si tak těžkou hlavu nedělají.

Trochu jiný je aktuální pohled z Evropy a třeba francouzská ministryně sportu Laura Flesselová mluvila o tom, že Francouzi možná nebudou na Hrách startovat.

„To řešila francouzská ministryně. Tu do odpoledne tak nějak urovnali z olympijského výboru, že to tak úplně není,“ vysvětluje Doktor.

„Zatím spíš mám zprávy, že většina těch národních olympijských výborů, kterých se zeptali novináři, tak odpověděli, že se připraví normálně na hry, jakoby se nic nedělo, včetně těch dvou nejdůležitějších, když neberu Korejce a to je Národní olympijský výbor Spojených států a Japonska, kteří by mohli mít nejvíc vyhrocené vztahy,“ dodává šéf české výpravy.

Martin Doktor sám zažil bombový útok na letních Hrách v Atlantě, kde vybojoval 2 zlaté medaile v rychlostní kanoistice, ale od roku 1996 už se sportovnímu svátku podobné problémy naštěstí vyhnuly.

Bezpečnostní rizika tu ale byla, třeba na poslední zimní olympiádě v Soči měly tajné služby velké obavy ze severokavkazských separatistů.

„Hrozby, které se vždycky objeví před olympiádou, se nakonec prostě nestanou. To my těžko ovlivníme. Dostáváme i informace od MOV a jsou relativně pozitivní, že to nijak neovlivní chod her. Já tomu věřím a nic jiného mi ani nezbývá,“ doplňuje Martin Doktor.

S vědomím, že proti raketovému útoku jako šéf české olympijské výpravy v Pchjongčchangu stejně nic dělat nemůže na rozdíl od her v Riu.

Tam byl největším rizikem komár přenášející virus ZIKA, tak do Brazílie putovaly i bedny plné repelentů. Ty teď Češi mohou nechat doma, protože v únoru bývá v jihokorejských horách kolem mínus 10 stupňů Celsia.