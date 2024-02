Vítězem šampionátu je pořadatelský tým, stříbro patří divákům, hodnotí šéf českého biatlonu Hamza

Do konce světového šampionátu v biatlonu v Novém Městě na Moravě zbývají poslední dva závody. Krátce před závodem žen s hromadným startem do studia Radiožurnálu Sport přímo ve Vysočina Aréně dorazil šéf Českého biatlonu a organizačního výboru šampionátu Jiří Hamza. V rozhovoru prozradil, jak mistrovství světa hodnotí po organizační stránce a zda po sezoně uvažuje o změnách v realizačním týmu. Od zpravodaje z místa Nové Město na Moravě 13:57 18. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf Českého biatlonu Jiří Hamza na zahajovacím ceremoniálu mistrovství světa | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak jste spokojený s mistrovstvím světa v biatlonu?

Největším vítězem šampionátu je pořadatelský tým, protože odvedl skvělou práci. Druhé místo patří divákům a pak jsme my, ten zbytek.

Jste hrdý, jak se to povedlo?

Jsem hrdý na lidi, jak to zvládli. Počasí je tak extrémní, že si náš tým lidí zaslouží obrovskou poklonu.

Vypadá to, že se na světovém šampionátu v České republice na tribunách vystřídá přes 200 tisíc fanoušků. Je to pro vás důležitý mezník?

Není to mezník. Každopádně chci všem fanouškům poděkovat a doufám, že jsme jich naštvali co nejméně. Vždy někdy něco zaskřípe a ovládnout tolik lidí určitě není jednoduché. Jsem rád, že na nás fanoušci nezanevřeli, i když ty výsledky naši sportovci nemají takové, jaké by si představovali.

Na šampionátu fungujete téměř podle „minutovníku“. Kdy to pro vás bylo v posledních měsících pracovně nejnáročnější?

Myslím si, že moje osoba v tom není vůbec důležitá. Hlavně jsme ukázali, že jsme tým lidí, který dokáže fungovat. Musím poděkovat fanouškům, kteří tady jsou, a chci říct, že se jim do budoucna odvděčíme.

Jak hodnotíte nejlepší výsledky českého týmu, kterým byly sedmá místa štafet a z individuálních startů deváté a desáté místo?

Před sezonou jsme chtěli rozhodně víc. Podle průběhu sezony jsem měl strach, abychom na šampionátu neudělali ostudu. Myslím si, že výsledky se zlepšily. Věřím, že ještě při závěrečném odpoledni mistrovství všechny fanoušky a pořadatele odměníme medailí.

Když jsem v sobotu viděl Markétu Davidovou, Michala Krčmáře i Tomáše Mikysku, tak se to třeba povede.

I když to bude extrémně složité v ženách v konkurenci francouzského týmu, který je mimo dosah všech. Au mužů je to zase odskočený norský tým.

Říkám férově, že jsme si mysleli, že v roce 2024 budeme trochu dál. Perspektivní závodníky ale máme, což tady ukazují. V českém biatlonu určitě zase bude lépe.

Máte z pozice šéfa organizačního výboru celého světového šampionátu čas sledovat závody?

Při závodech si zalezu do rohu ve VIP, jinak jsem za celé mistrovství světa byl na střelnici dvakrát. Musím se věnovat lidem právě ve VIP. Vše sleduji na telefonu, takže dobré.

Další kandidatura?

Kdy se do této akce pustíte znovu? Budete třeba za deset let kandidovat zase na pořádání světového šampionátu?

Český svaz biatlonu bude určitě kandidovat na další mistrovství světa, i proto jsme budovali takovou krásnou arénu. Pokud nás fanoušci neopustí, tak to určitě dává smysl. Otázkou je, zda u toho budu já.

Protože se stanete prezidentem Mezinárodního biatlonu?

Ne, protože mi bude skoro sedmdesát let. A každý by měl vědět, kdy může odejít.

I přes nepřízeň klimatických podmínek jste si se všemi problémy poradili. Jaké máte ohlasy?

Lidé jsou nadšení z atmosféry. Všichni vidí neuvěřitelnou práci lidí na trati, střelnici. Všichni se tu snaží pomáhat a mám čest, že jim můžu šéfovat.

Po mistrovství světa do konce sezony zbývají ještě tři kola Světového poháru. Přemýšlíte už nyní o možných změnách v realizačním týmu?

Říkal jsem to už na tiskové konferenci, že nejsme fotbal, abychom měnili trenéry. Nemáme na to peníze a ani nemáme dostatek trenérů. Určitě ale nějaké změny musí nastat, abychom se posunuli dál. Nejsme tak daleko, jako bychom chtěli být.

Doufám, že připravíme realizační týmy tak, abychom dosáhli cíle, kterým jsou medaile na olympijských hrách v roce 2026.

Před minulou sezonou jste angažovali čistě střeleckého kouče. Uvažujete už nyní o příchodu kondičního trenéra nebo třeba psychologa?

Určitě se bavíme o psychologovi i o někom, kdo by se věnoval technice běhu. Musíme hledat nejlepší varianty. Výhodou severských zemí je, že sportovci tam jsou o dva měsíce déle na sněhu než my. Ten rozdíl je pak obrovský.

Šéf českého biatlonu Jiří Hamza s reportéry Radiožurnálu Sport Miroslavem Lencem a Janem Suchanem ve studiu ve Vysočina Aréně