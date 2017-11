Vítr problém nedělá, říká Eva Puskarčíková. Biatlonisté v mrazivém Östersundu zahájí Světový pohár

V minulé sezoně se český biatlonista alespoň jednou postavil na stupně vítězů na všech stadionech Světového poháru. I vloni to všechno začalo ve větrném švédském Östersundu, kam se teď reprezentační výběr po roce vrátil, aby tam zahájil novou, olympijskou sezonu. Östersund/Švédsko 9:47 26. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonová reprezentace zkouší střelnici v Östersundu | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

„To, že lidi něco očekávají, je určitý faktor motivace. Lidem záleží na tom, jak my budeme závodit, takže mi to není lhostejné. Přípravné období bylo půl roku, už to bylo dlouhé, už jsem to odpočítával a těším se,“ říká pro Radiožurnál Michal Krčmář před prvními závody biatlonového SP v Östersundu.

Start Světového poháru je propojený s příchodem pořádné zimy. V Östersundu mrzne, všude je přírodní sníh, cesty jsou pokryté ledem a cítit je i vítr, která umí zacvičit s praporky na střelnici.

„Je to specifické, ale ten vítr až takový problém nedělá, i když pár položek jsem zkonila. Daleko těžší je Hochfilzen, kde fáborky skoro nevlají, ale dělá to daleko víc,“ nemá strach Eva Puskarčíková, která rozjede českou smíšenou štafetu.

Snad dokáže mást český tým konkurenci podobně jako vítr v Hochfilzenu, po nešťastné a problémové přípravě, navíc stále bez Gabriely Koukalové možná není největším favoritem, ale to nemusí být před prvními závody na škodu.

S čím tedy půjde do nové sezony? „S čím půjdu? Já si vezmu dalekohled,“ rozesmál novináře šéftrenér Ondřej Rybář. „Jde o to, s čím tam půjdou sportovci a budu čekat, co se jim povede. Během léta tu byla spousta překážek. To, co mají v nohách, rukou a v hlavě ukážou až oni na závodech,“ tuší.

Nová sezona odstartuje ve čtvrt na tři tzv. mixem dvojic, v 17 hodin a 10 minut začne závod čtyřčlenných smíšených štafet. Do té nastoupí čtveřice Puskarčíková, Vítková, Moravec a Krčmář, pro závod dvojic pak vybral šéftrenér Rybář duo Jislová, Šlesingr.

Skoro všichni nedávní marodi jsou připravení právě včas, ve startovní listině ale chybí kvůli velkému tréninkovému manku způsobenému zraněním lýtek Gabriela Koukalová. Ta se sice ve Švédsku připravuje s týmem, jenže závodní číslo zřejmě jen tak neoblékne.