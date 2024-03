Voborníková zaznamenala nejlepší sezonu mezi dospělými. ‚Kéž bych to do příště vylepšila,‘ přeje si

Čeští biatlonisté v pondělí odletí z kanadského Canmore, kde se konaly poslední závody Světového poháru sezony. Většina z nich bude pravděpodobně po nevydařeném ročníku zklamaná, ale jedna členka národního týmu má důvod k dobré náladě. Dvojnásobná juniorská mistryně světa Tereza Voborníková zažila zatím nejlepší zimu mezi dospělými.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak Tereza Voborníková hodnotí uplynulou sezonu a co chce zlepšit do té další

Životní výsledek

V Oslu si Voborníková doběhla ve vytrvalostním závodě pro životní páté místo a celkově skončila ve světovém poháru šestnáctá. Byla nejlepší ze všech českých biatlonistů.

„Je to neuvěřitelný. Oproti loňsku si myslím, že posun je u mě velký. Letos jsem měla vyrovnanější výsledky. Myslím, že v poslední třetině sezony jsem zajela všechny závody do dvacítky a z toho mám asi největší radost. Ke konci jsem se dokázala tak nějak vyrovnat a to celkové umístění mě moc těší. Kéž by se to do příští sezony zase trošku vylepšilo,“ přeje si.

Holky v posledním sprintu sezóny pořádně zabodovaly! Opět bezchybná Tereza Voborníková bere v Canmore 12. příčku, Lucie Charvátová (1+0) skončila 16. a Markéta Davidová (2+0) 25. pic.twitter.com/0YaQ7sAA82 — Český biatlon (@ceskybiatlon) March 14, 2024

Plány do budoucna

Voborníková po závodech v Canmore prozradila, co bude potřeba udělat pro to, aby se posunula v příští sezoně ještě dál.

„Kéž bych udržela takovouhle střeleckou úspěšnost. Myslím, že s tímhle už se dá závodit docela dobře. Já bych si hrozně přála se v té střelbě trošku zrychlit, protože teď jsem střílela spíš na jistotu, aby ty rány padaly. Nehnala jsem se do rychlosti. Určitě bude potřeba zapracovat na technice a zrychlit i na lyžích. Budu si muset oddřít ten další rok a doufám, že pokud vydržím zdravá, tak to snad půjde dobře,“ říká nejlepší česká biatlonistka uplynulého Světového poháru.

Teď ji čekají studijní povinnosti, stěhování, volno a od května už zase příprava na novou sezonu Světového poháru v biatlonu, která začne na konci listopadu.