Hradilek zažil v Troji euforii i trauma, na pražském kanále bude bojovat o reprezentační nominaci

Vavřinec Hradilek a Jiří Prskavec. Ve vodním slalomu jsou mistry světa i olympijskými medailisty, ale minimálně jeden z nich letos v národním týmu pro mistrovství světa a Evropy nebude. V kategorii kajakářů se totiž bojuje o jediné místo a rozhodne se v posledních dvou nominačních závodech o víkendu v pražské Troji. Praha 15:42 11. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vavřinec Hradilek | Foto: Vojtěch Man

Právě na trojském slalomovém kanálu toho zažil Vavřinec Hradilek moc. Jako první český kajakář se tu stal mistrem světa, ale ve 12 letech přihlížel, jak z peřejí 15 minut dostávají jeho staršího bratra Václava.

„Ve vzpomínkách mých i Vávry je to memento. Když se topil Vašek, tak u toho Vávra byl a viděl, jak ho nemůžou dostat z vody. Až pak ho někdo vzal za ruku a odvedl ho do loděnice. Člověk si těžko může představit, co to pro něj v tu chvíli asi znamenalo,“ vzpomínala v dokumentu Radiožurnálu Olympijský rok maminka Jana.

Všechno nakonec dobře dopadlo a stejné to stále může být s účastí Vavřince Hradilka na červnovém evropském šampionátu, který hostí také pražská Troja.

„Mistrovství Evropy doma by pro mě bylo fantastickým zážitkem. Už jsem tu zažil mistrovství světa v současné době to bude určitě podobné jako MS 2013,“ přemýšlí Vavřinec Hradilek.

Aby mohl zažít jistě znovu výbornou atmosféru na ME, musí Hradilek zabrat jak jinak než v pražské Troji, která hostí závěr českých nominačních bojů.

'Když dám dvě jedničky...'

Každému se počítají nejlepší tři z celkem čtyř výsledků, a zatímco Jiří Prskavec před týdnem na Trnávce dvakrát vyhrál, jeho velký rival má na kontě jen jedno třetí místo.

„Jeden výsledek mám a ještě to není rozhodnuté. Budu se to snažit Jířovi v Troji ztížit. Když dám dvě jedničky, mohlo by to vyjít, určitě jako mám,“ kalkuluje Vavřinec Hradilek, že by potřeboval dvě vítězství, stejně jako se to povedlo minulý víkend Jiřímu Prskavcovi.

„Jířa“ by tak mohl být v klidu, reprezentaci má na dosah, i tak to ale pro něj prý jsou velké nervy. „Je nás relativně hodně na jedno jediné místo. Jsem rád, že se mi v nominaci daří, ale ještě nás čekají dva závody a rozhodně to nemám vyhrané,“ tuší bronzový olympijský medailista z Ria.

Kdo bude mít vyhranou místenku pro mistrovství světa, Evropy i Světové poháry, se ukáže v pražské Troji možná už v sobotu, nejpozději v neděli. Sobotní finále začíná ve 13.30, nedělní o hodinu dřív.