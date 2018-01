Volejbal na letní i zimní olympiádě? Takové jsou vize propagátorů sportu zvaného snowvolejbal

„Snowvolejbal má samozřejmě vidinu ještě vyšších cílů, takže letos bude vrcholem mistrovství Evropy, příští rok by to mělo být už mistrovství světa a postupně bychom byli moc rádi, kdyby se snowvolejbal jako ukázkový sport dostal i na olympijské hry,“ říká koordinátorka snowvolejbalu Evropské volejbalové federace Michala Knoblochová.

Snem snowvolejbalistů je, aby se jejich divácky atraktivní odvětví objevilo na olympijských hrách v roce 2026 už jako plnohodnotný sport. Zatím je ale hraní volejbalu na sněhu v plenkách. V Čechách se hraje teprve třetím rokem a jeho hráči se rekrutují převážně z řad plážových volejbalistů.

Hřiště je rozměrově stejné, síť stejně vysoko i pravidla jsou shodná. Přesto přejít od beache na snowvolejbal chce víc než jen si navléct termoprádlo a kopačky.

„Je potřeba určité odhodlání překonat strach, že se něco stane a že je venku zima. Já sama jsem měla z té zimy a z pinkání v ní respekt, ale když jsem to poprvé zkusila, tak mě to úplně pohltilo a nakoplo mě to do dalších ročníků,“ vypráví Michala Knoblochová.

Sama snowvolejbal hraje a se spoluhráčkou Annou Dostálovou dokonce vyhrály loňský ročník Evropské snowvolejbalové tour. I proto si brousí zuby na zisk titulu na historicky prvním domácím šampionátu, který se bude hrát 17. února ve Špindlerově Mlýně.

„Musím přiznat, že jsme měly opravdu zajímavou přípravu. Anička se mi dneska teprve teď vrací z Kalifornie, takže ta na tu zimu ještě není připravená vůbec a já jsem trávila sedm týdnů přípravy na Fuerte, kde taky bylo docela teplo, ale za pár dní odlétáme do Turecka. Tam také poprvé vůbec letos uvidíme sníh, takže to bude taková zkouška a ve Špindlerově Mlýně se potom uvidí,“ zve diváky Knoblochová.

Konkurence bude i bez největších hvězd českého beachvolejbalu velmi vyrovnaná. Vítěz totiž postoupí přímo na premiérové mistrovství Evropy.