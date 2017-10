Vonnová by v příští sezoně ráda závodila s muži. Byl by to dobrý marketing pro sport, myslí si Hudec

Mezi lyžařkami je nejlepší v historii, to jí ale nestačí. Pro sezonu, která začne teď o víkendu, s tím ještě Američanka Lindsey Vonnová nic neudělá. V té příští by se ale ráda ve sjezdu poměřila i s muži. Zdaleka ne všichni ale tuhle emancipaci vítají. Praha 12:30 27. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít americká lyžařka Lindsey Vonnová | Foto: Reuters

„Já vím, z čeho to pramení, my jsme s nimi trénovali v Chile a ona tam byla s chlapským týmem a pravděpodobně se jí v nějakém tréninku podařilo jezdit stejné časy s chlapama,“ řekl pro Radiožurnál šéftrenér české reprezentace Tomáš Bank.

Podobnou zkušenost má i Jan Hudec, který ještě v kanadské kombinéze získal olympijský bronz. „My jsme s ní párkrát trénovali jako kanadský mančaft, když jsme byli v Americe. Kluci samozřejmě byli všichni úplně v pohodě, co nám prý tady holka může ukázat, říkali. A nakonec dva naše kluky porazila v tréninku, takže oni za trest týden umývali nádobí u nás doma,“ usmíval se Hudec.

Také vítěz posledních dvou malých křišťálových glóbů za sjezd Ital Peter Fill má pro Lindsey Vonnovou slova uznání, ale s muži by prý závodit neměla, zvlášť když už v současné době není nejlepší sjezdařkou, řekl Radiožurnálu.

Rozdíl mezi mužským a ženským lyžováním je podle něj navíc tak velký, že jde o jiný sport. Zastání vítězka rekordních 77 závodů Světového poháru nenachází ani u své krajanky Mikaely Shiffrinové, která ovládla poslední ročník elitního seriálu.

„Když pojede s muži, může muž jet se ženami? Přináší to s sebou hodně otázek. Přišlo by mi fajn udělat spíš exhibici dejme tomu pro patnáct holek a patnáct kluků a pak bychom uviděli, jak by to dopadlo."

Pokud by si ale Lindsey Vonnová vymohla účast v mužském sjezdu Světového poháru v Lake Louise, mělo by to podle Shiffrinové jedno plus a shoduje se v tom s Janem Hudcem.

„Byl by to dobrý marketing pro sport a velký marketing pro ni a možná z toho jsou lidi vystresovaní. Já si ale myslím, že všeobecně je to pro ten sport dobrý marketing, takže proč ne,“ poznamenal Hudec.

Jasno by mělo být na jaře. V právě začínající sezóně ještě budou závodit jen, vypůjčíme-li si část písničky Lucie Bílé a vy nám prominete nespisovné koncovky, kluci s klukama a holky s holkama.