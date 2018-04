'Vydání této knihy nijak nenarušilo naši důvěru.' Hamé bude i nadále sponzorovat český biatlon

Biatlonistka Gabriela Koukalová se díky své knize znovu dostala na oči české veřejnosti. Nejlepší sportovkyně minulého roku se ale ve své osobní zpovědi několikrát vymezila vůči svému okolí a nejen z internetových diskusí je patrné, že jejích fanoušků začalo ubývat. Hlavní sponzor - společnost Hamé - ale u českého biatlonu dál zůstává. Praha 16:11 16. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gabriela Koukalová | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Na dresu vozila Koukalová jména hned několika firem, jedním z těch největších partnerů biatlonového svazu je společnost Hamé, ale ta na základě posledních událostí nechce ze spolupráce uhýbat.

„Ani vydání této knihy nijak nenarušilo naši důvěru v profesionalitu Českého svazu biatlonu a celého biatlonového týmu. Určitě s nimi budeme i nadále pokračovat ve spolupráci,“ říká pro Radiožurnál mluvčí společnosti Petr Kopáček.

Noví zájemci o marketingové spojení s Gabrielou Koukalovou ale můžou mít z knihy ještě jeden dojem.

„Říká se, že špatná reklama je také reklama,“ myslí si odborník na sportovní marketing Tomáš Křivda. Tuší ale, že v případě Gabriely Koukalové by tato obecná pravda nemusela platit.

Nejlepší česká sportovkyně minulého roku patřila i mezi ty nejoblíbenější, jenže zrovna žebříček popularity se může velmi rychle změnit.

„Knížka je velmi provokativní. To znamená, že pro některé potenciální partnery Gabriela Koukalová nemusí být tak zajímává, pokud u nich jsou zaměřeni na mainstreamového zákazníka. Naopak pro jiné společnosti, které se rády spojují s takto výraznými a provokativními osobnostmi zase atraktivní být může,“ popisuje pro Radiožurnál Křivda

„To, co se upeče ve sportovní kabině, by tam mělo i zůstat. Tady může být pro potencionální partnery určitý zdvižený prst. 'Pozor pokud budeme řešit nějakou spolupráci, musíme si to velmi dobře ohlídat, aby potom některé informace neunikly ven,'“ vysvětluje Křivda.

Ve středu po deváté ráno bude Gabriela Koukalová Hostem Radiožurnálu.