Výrazné zlepšení Ester Ledecké, ve druhém sjezdu v Lake Louise skončila desátá

Stejně jako v pátek zvítězila Nicole Schmidhoferová. Češka na Rakušanku ztratila 1,43 sekundy.

Ledecká po operaci ruky zahájila lyžařský SP 21. místem ve sjezdu Číst článek

Rakouský úspěch znásobila druhým místem Cornelia Hütterová. Třetí dojela Švýcarka Michelle Gisinová, která o den dříve skončila druhá.

V pátek Ledecká, která si před čtrnácti dny zlomila zápěstní kůstku v tréninku na snowboardu a byla na operaci, při svém vstupu do sezony chybovala ve střední části trati a obsadila jednadvacáté místo. Druhý sjezd ale zvládla bez výraznějšího zaváhání, ve spodní pasáži měla dobou rychlost a v cíli byla průběžně sedmá.

Do konce závodu se před českou hvězdu dostaly už jen Švýcarka Corinne Suterová, Rakušanka Stephanie Venierová a Italka Nicol Delagová.

Do elitní desítky se Ledecká v lyžařském seriálu SP dostala podruhé v životě. Lépe skončila jen loni, kdy právě v Lake Louise dojela sedmá.

V neděli je v Lake Louise na pořadu superobří slalom, v kterém Ledecká šokovala vítězstvím na únorových olympijských hrách v Pchjongčchangu.

SP ve sjezdovém lyžování v Lake Louise (Kanada):

Ženy - sjezd:

1. Schmidhoferová 1:47,68, 2. Hütterová (obě Rak.) -0,44, 3. Gisinová (Švýc.) -0,47, 4. Shiffrinová (USA) -0,63, 5. Delagová (It.) -0,73, 6. Siebenhoferová (Rak.) -0,84, 7. N. Fanchiniová (It.) -0,95, 8. Suterová (Švýc.) -1,28, 9. Venierová (Rak.) -1,39, 10. Ledecká (ČR) -1,43.

Průběžné pořadí sjezdu (po 2 z 9 závodů): 1. Schmidhoferová 200, 2. Gisinová 140, 3. Hütterová 106, 4. Weidleová (Něm.) 84, 5. Venierová a Shiffrinová obě 79, ...15. Ledecká 36.

Průběžné pořadí SP (po 6 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 389, 2. Gisinová 233, 3. Brignoneová (It.) 201, 4. Schmidhoferová 200, 5. Vlhová (SR) 196, 6. Holdenerová (Švýc.) 161, ...35. Ledecká 36, 60. Capová (ČR) 12.