Výsledky Američanů mě nepřekvapují. Když mám čas, tak je sleduji, říká střelecký kouč Čechů Emmons

Na světovém šampionátu biatlonistů v Novém Městě na Moravě má střelecký trenér Matthew Emmons hodně práce především s českou reprezentací. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál ale přiznal, že využívá každou možnou přiležitost ke sledování i amerického týmu, ve kterém se zatím daří především Deedře Irwinové a Campbellovi Wrightovi. Jak často stíhá komunikovat s americkým týmem? Zjišťovali jsme po pátečním tréninku. Rozhovor Nové Město na Moravě 20:26 16. února 2024

Jak často na mistrovství světa sledujete výsledky amerických biatlonistů a bavíte se s jejich trenéry?

Záleží na situaci. Všechny americké trenéry znám hodně dobře. Hlavně Armin Auchentaller je můj velký kamarád. Vždy po závodě mu gratuluji, jak to zvládli. Když jsem ve čtvrtek viděl, jak běžel Campbell Wright pořád vepředu, tak jsem si říkal, že je to hodně hezké. Sedmé místo ve smíšené štafetě dvojic je pro americkou dvojici krásný výsledek.

V individuálních závodech bylo pro Američany nejlepším výsledkem jedenácté místo Campbella Wrighta ve sprintu a jedenácté místo Deedry Irwinové ve vytrvalostním závodě. Je to pro vás překvapení?

Není to úplně překvapení, ale možná jsem takové výsledky nečekal tak brzo. Campbell je mladý, pracovitý a vím, že se bude pohybovat vepředu. Otázkou je, kdy tam bude stabilně.

Máte čas sledovat střelecké výkony amerických biatlonistů?

Moc ne. Když na střelnici není nikdo z Čechů, tak se dívám, co dělají Američané. Velký pozor ale nedávám.

Jak to bylo s nabídkou práce u amerického týmu a nepřišla teď někdy další?

Mému psychologovi, který už pracoval u biatlonu, jsem v roce 2015 řekl, že kdyby potřebovali poradit, tak rád pomůžu. Když jsem po pár letech od týmu odešel, tak všichni byli smutní. Uvidíme, co budoucnost přinese, ale zatím jsem tady u Čechů.

Dostáváte zpětnou vazbu na vaši práci od amerického týmu a fanoušků?

Samozřejmě, že ví, co se děje. Když jsme ale spolu, tak se o biatlonu moc nebavíme a řešíme spíš normální život.

Bude na konci šampionátu čas dát si skleničku nějakého dobrého nápoje i s americkým týmem?

Bylo by to hezké, ale hned po posledním závodě frčím domů. Těším se za dětmi, kteří přijedou už o víkendu i s manželkou Katkou. Těším se na to.

Jak jste si užil speciální vysílání Radiožurnálu Sport, kde jste ve čtvrtek diskutoval s reportéry Miroslavem Lencem a Janem Suchanem?

Bylo to výborné. Vždy, když jsem tam s nimi, tak je to v klidu. Jsou to hodní kluci a mělo to super atmosféru.