Výsledky ve sprintu dopadly pro český tým fiaskem. Biatlonisté však nepanikaří a soustředí se na sebe

V minulé sezoně Češi přivezli medaili ze všech akcí, na které vyrazili. Teď reálně hrozí, že hned z té první v novém ročníku přijedou s prázdnou. Zatímco slavil Nor Tarjej Boe, hodně vzdálení medailím jsou před zítřejší stíhačkou především čeští muži, dnešní sprint jim výsledkově nevyšel. Östersund 18:47 2. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonová reprezentace na střelnici v Östersundu | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

„Střelba obstojná, škoda té jedné netrefené. S tím, že se mi dneska nejelo úplně optimálně. Když vidím ty výsledky, tak si říkám, že to běžecky nebylo úplně ono. Čím to bylo, úplně nedokážu říct,“ analyzoval Michal Šlesingr svůj výkon.

Šlesingr nebyl zrovna nadšený v cíli závodu, a nebylo ty to promoklé rukavice ani silné mrholení, co mu kazilo náladu. Na ty nejlepší ztratil, skončil osmatřicátý, ale i tak je jediným z Čechů s body do celkového hodnocení.

Češi ve sprintu vyhořeli, nejlepší byl 38. Šlesingr. Vyhrál Nor Tarjei Bö, druhý byl Fourcade Číst článek

„Jsme tam hned tři za sebou okolo toho čtyřicátého místa. Jako taková česká hlídka,“ i Ondřej Moravec je zvyklý vídat své jméno na vyšších příčkách.

Těžko cokoli hodnotit po třech závodech, ostatně, to by ani nebylo férové, sezona sotva začala a její vrchol je pořád daleko, ale je jasné, že první Světový pohár zatím Čechům nevychází tak, jak si přáli a jak si představovali hodně namlsaní fanoušci, i když z toho se šéftrenér Ondřeje Rybář nehroutí.

Malorážku držela v rukou poprvé před pěti lety, teď Herrmannová vyhrála svůj první závod ve Světovém poháru Číst článek

„My jsme s tím počítali, tohle je úplně normální. Ostatně já jsem to už jednou zažil, když jsme odsud odjížděli do Pokluky s ne úplně dobrými výkony. Věrní fanoušci vědí, že je to tvrdá dřina a všichni se snaží. S každým kolem světového poháru se to navíc může změnit. Každopádně nás nikam neposune, jestli nás bude někdo plácat po zádech nebo nám nadávat,“ popisuje Rybář.

O něco veseleji může být už po zítřejším stíhacím závodě, a jestli snad máte pocit, že jsou zatím výsledky Rybářových svěřenců propadákem, Ondřeji Moravcovi naopak sobotní sprint dává naději.

„Určitě je to dobrý příslib. Po vytrvalostním závodě jsem byl zklamaný, tam v podstatě nemělo cenu skoro závodit. Dneska jsem už předvedl konkurenceschopný výkon,“ dodal Ondřej Moravec.

Tak snad Čechy čeká velká stíhací jízda, která vylepší vstup do nové, olympijské sezony.