Vzpruha, kterou potřebujeme, říká o šestém místě biatlonistek šéftrenér Ondřej Rybář

Hochfilzen/Rakousko 22:57 10. prosince 2017

„Myslíte, že bych ještě stihla jít někam fandit?“ ptala se Markéta Davidová, když končil náš rozhovor a finišmanka Veronika Vítková ještě byla na trati. Kdo by to byl řekl, že bez hvězdné Gabriely Koukalové bude český tým ještě při poslední střelbě ve hře o medaili.

I Veronika Vítková přiznává, že takový výsledek před závodem asi nikdo nečekal. A mohlo to být ještě radostnější, jenže mezi štafetami, které ve větrných podmínkách musely na trestné kolo, byly vedle Norek, Francouzek nebo Slovenek i Češky.

„Myslím si, že oproti mužským štafetám jsme to měly ještě poměrně lehké. Na třetí stojce mi vítr trochu foukal, ale spíš to asi byla moje chyba. Trochu mě bolely nohy a už jsem nezvládla to ustát,“ nechtěla se na počasí vymlouvat Jessica Jislová.

Druhé z méně zkušených reprezentantek Markétě Davidové se naopak štafeta velmi vydařila, musela jen jednou dobíjet a z biatlonistek na třetím úseku byla třetí nejlepší.

„Úplně se mi do toho nechtělo, ale dopadlo to docela dobře, tak jsem ráda,“ neskrývala předzápasové obavy Davidová. Při své dosud jediné štafetě ve Světovém poháru totiž Markéta Davidová objížděla trestný okruh a také v některých dalších závodech ji zradila střelba.

„Na tréninkách už to jde, ale každý závod je jiný a ne vždycky se to daří. Ve stojce jsem pořád méně stabilní střelec, takže když se nepovedla první rána, začala jsem z toho mít strach, ale naštěstí jsem to ustála,“ popisovala dvacetiletá biatlonistka.

„Odvedla perfektní práci na třetím úseku a celkově to pro ni byl v těchto podmínkách střelecky velmi vydařený závod,“ chválil Davidovou i trenér Ondřej Rybář. Ale neznamená to, že by složení Puskarčíková-Jislová-Davidová-Vítková muselo být definitivní a třeba i olympijské.

„Nejde o jediné složení, ve kterém může štafeta závodit. Žádná z holek nemá uzavřenou cestu a ta, která bude v nejlepší formě, štafetu pojede,“ říká Ondřej Rybář, který si mohl po čtrnáctém závodě sezóny oddechnout, že čeští biatlonisté konečně dosáhli alespoň na takzvané rozšířené pódium, tedy umístění do šestého místa.

„Tohle jsou přesně závody, které sami závodníci potřebují a které jsou přesně tou morální vzpruhou, jakou teď český tým potřebuje,“ uzavírá Rybář.

Třeba se jejich efekt projeví už při dalším Světovém poháru ve Francii.