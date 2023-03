Biatlonistka Wiererová ovládla vytrvalostní závod v Östersundu. Davidová doběhla třináctá

Che garaaaa! Bravo, Doro & Lisa and Glückwunsch, Denise. What a fantastic Top 3 in the Oestersund Women Individual!



Dorothea Wierer

Lisa Vittozzi

Denise Herrmann-Wick



Manzoni + Danielsson/IBU | #biathlon | #ost23 pic.twitter.com/8nWPbVQZzZ