Senzační návrat po zranění v podobě titulu mistryně světa a finále StarDance. Jaký byl rok Adamczykové?

Mezi největší sportovní příběhy roku 2023 patří v Česku určitě návrat Evy Adamczykové. Olympijská vítězka ve snowboarcrossu si před dvěma lety zlomila oba kotníky. Přišla o loňské olympijské hry v Číně a vůbec nebylo jisté, jestli ještě někdy dokáže závodit na elitní úrovni. Pak ale přišel březen a mistrovství světa v gruzínském Bakuriani, kde naprosto dominovala. Zazářila i v soutěži StarDance, kde se protancovala až do finále. Příběhy roku 2023 Praha 12:36 26. prosince 2023

„Na podzim jsem nemohla skoro jezdit a vůbec jsem si nemyslela, že by tato sezona mohla tak dopadnout. V trénincích se mi jezdilo dobře, ale výsledky moc nebyly. Potřebovala jsem si na to asi počkat. Mluvila jsem i s panem profesorem Pavlem Kolářem na podzim a on říkal, že to chce čas. Bylo to tak a jsem šťastná, že to tak dopadlo. Bála jsem se, že se mi bude celou sezonu jezdit blbě, ale lepší jsem si to nemohla přát,“ povídala Adamczyková po zisku svého druhého titulu mistryně světa.

Radost neskrývala, když vyhrála už v americkém Solitude v roce 2019, ale to ještě s dívčím jménem Samková. Tam mluvila také o profesoru Pavlu Kolářovi - výjimečně uznávanému fyzioterapeutovi, který také pomohl české snowboardcrossařce k senzačnímu návratu, přestože před sezonou to na žádný úspěch nevypadalo.

„Byl jsem opravdu přesvědčen o tom, že Eva už nikdy závodit nebude, protože hybnost v kotnících byla na podzim tak omezená. Nebyl to jen můj názor, ale i Pavel Kolář z toho měl velký strach, protože rozsahy, které musí na trati dělat a je v nich nejlepší, tak vypadaly, že se k nim nedostane. Zle to vypadalo i na prvním soustředění v hale ve Španělsku. Na druhé soustředění jsme jí vzali spíše pro to, aby jí to nebylo líto a mohla tam s námi být,“ vzpomínal na těžké období trenér Marek Jelínek.

Zlatý comeback

Pak ale na začátku sezony 2023 Adamczyková ukázala, že ve Světovém poháru závodit může, přestože na stupně vítězů se před mistrovstvím světa v Gruzii nedostala ani jednou. Třicetiletá reprezentantka je ale silná nejen fyzicky a nastavení mysli jí pomohlo právě v Bakuriani.

„Připravila jsem se na to tak, že ‚proč bych to jako nemohla vyhrát?‘ Mám pocit, že v předešlých závodech jsem si pořád stejně věřila, ale měla jsem v hlavě, že holky už jezdí dobře a dnes jsem věděla, že jezdím opravdu dobře,“ vzpomínala česká olympionička.

„V trati už si žádné trauma nenese. Co se stalo Evce v cíli, se stalo asi prvnímu snowboardcrossařovi v historii. Věřím, že už se to nikdy nikomu nestane,“ vracel se ještě Marek Jelínek k prosinci 2021 a Světovému poháru v Montafonu. Tam při snaze dostat se v cílovém prostoru na první místo ve finále týmového závodu ztratila Adamczyková rovnováhu a při nekontrolovaném pádu si zlomila oba kotníky.

Do aktuální sezony by měla vstoupit až na konci ledna 2024 ve Svatém Mořici. To kvůli účasti v taneční soutěži Stardance, ve které prošla až do finále, a tak přišla o významnou část přípravy na sněhu i dva závody Světového poháru.