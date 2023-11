Páté místo je paráda. Mikuláš i Jessica se s nervozitou poprali dobře, říká kouč Málek po smíšené štafetě

Čeští biatlonisté doběhli v úvodní smíšené štafetě letošního ročníku Světového poháru na páté pozici. Na vítězné Francouze ztratilo kvarteto Michal Krčmář, Mikuláš Karlík, Markéta Davidová a Jessica Jislová necelou jednu minutu. Bezprostředně po závodě hodnotil pro Radiožurnál Sport výkon českých biatlonistů reprezentační trenér Michael Málek. Östersund (Švédsko) 19:44 25. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář (druhý zleva) předával Mikuláši Karlíkovi štafetu na pátém místě. Na této pozici česká smíšená štafeta závod i dokončila | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Trenére, jak hodnotíte páté místo v úvodní smíšené štafetě sezony?

Páté místo by před startem bral každý. V průběhu závodu jsme se pohybovali i výš, takže člověk doufal, že by to mohlo dopadnout lépe. Jinak je ale páté místo paráda.

Český tým závod absolvoval bez trestného kola. Byl to hlavní klíč k tomu, aby jste skončili tak nahoře?

Aby byl člověk úspěšný, tak musí zvládnout střelnici. Dobíjení a trestné kolo je velká ztráta. Každý extra náboj je osm až deset vteřin navíc. Když se střílí přesně, tak je to podstatně jednodušší, než když to člověk musí dohánět zezadu z trestného kola.

Zkušený Michal Krčmář předával štafetu na pátém místě a Mikuláš Karlík dokázal český tým posunout ještě o jednu příčku výš. Jak hodnotíte výkon Karlíka, který se vrátil do A-týmu?

Mikuláš předvedl velice pěkný výkon, samozřejmě na stojce nám trochu zatrnulo. Nechal tam tři terče na prvních pět ran, pak to tedy zvládl. Sám říkal, že to na něj trochu dolehlo a byl z toho trochu nervózní. Zvládl to ale super, na trati podle něj ostatní kluci jeli hodně rychle a tempo bylo zběsilé. Mikuláš se s tím popral dobře a předával jako čtvrtý. Takže super.

Co vám proběhlo hlavou, když Mikuláš musel na tři terče využít tři náhradní náboje?

Když Mikuláš šel trénink, který byl zaměřený na střelbu s dobíjením, tak tam vždy to dobíjení bylo přesvědčivé. Teď to také předvedl a zachoval chladnou hlavu. Žádné rozklepání tam nebylo a zvládl to velice slušně.

Co říkáte na výkon Markéty Davidové na třetím úseku?

Na lyžích jela super. Na střelnici dobíjela jednou a pak dvakrát. Závodník jejích kvalit by mohl jedno dobíjení určitě ubrat. Každopádně v prvním závodě byla nervózní. Po běžecké stránce se pohybovala na třetím místě, věděla, že jede vepředu, takže super.

Jak si Jessica Jislová poradila se svým závěrečným a psychicky náročným úsekem?

Většinou se na závěr dává to nejlepší, my jsme tam měli Jessicu. Konkurence tam byla vysoká a poprala se s tím dobře. Chvíli bojovala i o čtvrté místo, pak v závěru v kopci byla Němka rychlejší. Jinak se ale prala statečně a rozhodně jsme s pátým místem spokojení.