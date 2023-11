Na trati to bylo dobré, ale na střelnici jsem byl hodně nervózní, říká Mareček po úvodním závodu sezony

Závod smíšených dvojic ovládli v úvodu Světového poháru biatlonisté domácího Švédska, kteří v Östersundu porazili druhé Norsko a třetí Francii. Čeští reprezentanti Jonáš Mareček s Terezou Voborníkovou skončili dvanáctí. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport prozradili, že servis lyží odvedl na startu sezony dobrou práci. Zároveň potvrdili, že mají respekt z nedělního vytrvalostního závodu. Östersund (Švédsko) 16:19 25. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jonáš Mareček obsadil s Terezou Voborníkovou v úvodním závodu sezony 12. místo v smíšené štafetě dvojic | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Terezo, jak hodnotíte 12. místo ve smíšené štafetě dvojic v úvodním závodě sezony?

Bavili jsme se s Jonym, že bychom si přáli trochu lepší výsledek. Je to první závod a oproti loňsku je tam určitě zlepšení. Když se podívám na ztrátu na desáté místo, tak to nic tak hrozného nebylo. Mít tam o dvě, tři dobití méně, tak jsme skončili na hezkém místě. Musíme se z toho poučit, ale rozhodně to nebyl katastrofální závod.

Jonáši, jak jste se v úvodu sezony cítil na trati a na střelnici?

Na trati jsem se cítil relativně solidně, i lyže byly dost dobré. Na střelnici jsem byl dost nervózní už tím, že to byla první střelba a první závod. Bojoval jsem se se zimou, ale moc se to nepovedlo.

Terezo, velkým tématem před startem sezony bylo využívání bezfluorových vosků. Jak jste se cítila na lyžích?

Vždy s tou krátkou tratí bojuji, protože mi mnohem víc sedí delší tratě. Neumím se moc rychle pohnout na okruhu. Se závodnicemi, které jely okolo mě, byly ale lyže srovnatelné.

V neděli máte na programu vytrvalostní závod na 20 kilometrů. Jonáši, co od druhé závodní zkoušky očekáváte?

Těžko říct. Před smíšenou štafetou jsem také nevěděl, ale ukázalo se, že na krátkou trať to nebylo úplně špatné. Každopádně z vytrvalostního závodu mám respekt.

A jak se na vytrvalostní závod těší Tereza?

Musím se připravit hlavně na zimu. Loni to pro mě byl strašný závod, kdy jsem hodně vymrzla. Doufám, že si to letos nevytrpím a na závod se těším. Doufám, že smíšená štafeta byla takové zapracování a zítra to bude lepší.

