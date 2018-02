Za olympijskou zimu má jeden start, zato vítězný. Eva Samková vynechá kvůli olympijské přípravě další závody

Poslední týden zbývá do slavnostního zahájení olympijských her v Jižní Koreji, ale některé sportovce ještě o tomto víkendu čekají závody Světového poháru. To ale není případ české medailové naděje - snowboardkrosařky Evy Samkové, která oproti původnímu plánu vynechá závěrečný test formy v německém Feldbergu. Praha 17:05 2. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Samková | Foto: Filip Jandourek

„Já jsem si říkala, že bychom vlastně mohli jet, ale na druhou stranu teď jsem taky závodila s pauzou a vyhrála jsem. Myslím si, že posledním závodem stejně člověk nic nedožene,“ povídá Eva Samková směrem ke dvěma víkendovým závodům na jihovýchodě Německa.

Ze šesti Světových pohárů této zimy tak bude mít před svým olympijským startem v nohách jen jediný, ale zato vítězný, když se po čtyřměsíční pauze vracela v polovině ledna v tureckém Erzurumu.

Místo Feldbergu zvolil český tým raději přípravu v rakouském Flachau, kde se olympijská vítězka ze Soči mimo jiné zaměřuje na techniku startu. Kvůli problémům s rameny totiž nemůže naplno zabrat za madla, a tak tlačí snowboardem na startovní bránu, než se otevře.

„Já jsem ještě předtím, než jsem si poranila to operované rameno, tlačila vlastně všude, protože je to nejjistější. Zvlášť když ty holky nejsou nijak výrazně silnější než já. Jak je tam hned ten skok do díry, tak jde spíš o rychlost a techniku než o sílu,“ vysvětluje Samková.

Hned na začátku trati v Pchjongčchangu totiž bude skok do sedmimetrové díry a tam by se mělo projevit hlavně to, jak závodnice zvládají svá prkna a ne to jak mohutně se dokáží odrazit rukama od startovních madel. I když lehké zpomalení by pro Evu Samkovou mohla podle nákresů znamenat krátká - metrová rovinka hned za startovní bránou.

„Na tyto věci se vůbec nesoustředím, protože v Soči ten start před olympiádou změnili, takže vizualizace je jedna věc, ale druhá je to, jak to tam doopravdy postaví,“ neřeší to Eva Samková.

Druhý olympijský start čeká Evu Samkovou zhruba v polovině sportovního svátku v Jižní Koreji a jestli bude podobně úspěšný jako ten první v Rusku, bude jasné ráno 16. února.