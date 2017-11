Za doping doživotní distanc. Olympijský výbor potrestal ruské běžce na lyžích Legkova a Bělova

Mezinárodní olympijský výbor potrestal doživotním zákazem účasti na olympijských hrách ruské běžce na lyžích Alexandra Legkova a Jevgenije Bělova kvůli dopingové kauze v Soči. MOV o tom rozhodl na základě zprávy z vyšetřování vlastní nezávislé komise Denise Oswalda a zároveň diskvalifikoval oba závodníky ze všech soutěží v Soči. Berlín 17:29 1. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský běžec na lyžích Alexandr Legkov na olympijských hrách v Soči | Zdroj: AP/ČTK

Legkov na hrách mimo jiné vyhrál závod na 50 kilometrů před krajany Maximem Vylegžaninem a Iljou Černousovem a pomohl ruské štafetě ke stříbru. Obě medaile nyní musí Legkov vrátit, MOV totiž kvůli jeho provinění diskvalifikoval i ruský štafetový tým. Ve skiatlonu doběhl Legkov desátý. Bělov v Soči žádný cenný kov nezískal, jeho nejlepším umístěním bylo 18. místo ze skiatlonu.

Brány olympijských her pro oba zůstanou napříště zcela uzavřeny. Akreditaci od MOV už totiž nezískají nejen jako sportovci, ale ani v žádné jiné funkci.

Ruská lyžařská federace už připravuje podklady pro odvolání k mezinárodní sportovní arbitráži CAS. Předsedkyně federace Jelena Vjalbeová ani nikdo z vedení ale verdikt nechtěli komentovat.

Legkov s Bělovem se stali prvními ruskými sportovci, kteří byli od MOV kvůli dopingu a manipulaci se vzorky na hrách v Soči potrestáni. Rozhodnutí o dalších reprezentantech zveřejní zástupci MOV v příštích dnech a týdnech.

Oba běžci mají už od loňského prosince předběžně zastavenou činnost. Spolu s dalšími čtyřmi ruskými závodníky, mezi nimiž je i Vylegžanin, je suspendovala Mezinárodní lyžařská federace (FIS) na základě zprávy Světové antidopingové agentury (WADA) a všichni přišli o start na letošním MS v Lahti. Trest v květnu potvrdil i CAS s tím, že pokud se do konce října neobjeví relevantní důkazy, mělo by jim být povoleno znovu závodit.

Česká štafeta bude sedmá

MOV nyní vyzval FIS, aby po diskvalifikaci Legkova s Bělovem upravila odpovídajícím způsobem výsledky z olympijských her v Soči a o dalším osudu závodníků rozhodla v rámci svých kompetencí. Ve výsledkové listině vytrvalecké padesátky se na medailovou pozici posune původně čtvrtý Martin Jonsrud Sundby z Norska, ve štafetě budou nově za vítěznými Švédy následovat Francouzi a Norové, české kvarteto Aleš Razým, Lukáš Bauer, Martin Jakš a Dušan Kožíšek si polepší na sedmé místo.

Vzorky potrestaných ruských sportovců podle zprávy WADA vykazovaly známky neautorizovaného otevření, olympijský vítěz a bývalý vítěz Tour de Ski Legkov je navíc podezřelý z toho, že před hrami konzumoval „koktejl" z anabolických steroidů. Lyžař se bránil tvrzením, že před ZOH v době od 1. ledna do 5. února 2014 podstoupil třináct dopingových kontrol a všechny měly negativní výsledek. Dvanáct z nich se navíc uskutečnilo mimo Rusko. Dvakrát testován byl i během olympiády v Soči.

MOV v reakci na zprávu WADA vytvořil dvě vlastní vyšetřovací komise. Oswaldova komise se zabývala podezřením na prohřešky u konkrétních ruských sportovců, komise vedená bývalým švýcarským prezidentem Samuelem Schmidem prověřuje obvinění ze zapojení státních úřadů a federací do dopingového systému.

Na prosincovém zasedání výkonného výboru MOV by mělo padnout rozhodnutí o sankcích, které by skandální kauzu dopingu v ruském sportu a manipulací se vzorky na hrách v Soči uzavřely. V úvahu připadá i plošný trest pro ruské sportovce, před OH v Riu de Janeiro k němu ale MOV nesáhl a nechal na jednotlivých svazech, aby každý případ posoudily individuálně.