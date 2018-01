Za Kasaiem dorazil na Turné dvoučlenný fanklub, japonskému veteránovi fandí i soupeři

Kousek od místa, kudy chodí skokani kolem lidí, stojí žena a muž asi tři metry od sebe. Mezi sebou mají roztažený velký transparent. Na něm je japonská vlajka a nápis „Legenda Noriaki Kasai.“

Žena se jmenuje Morita a po Německu a Rakousku cestují jen kvůli japonskému veteránovi. Po závodě na něj čekali kousek od východu pro skokany a doufali, že se jich všimne.

Kasai se svého fanklubu ani neměl moc šanci všimnout. A tak dvojice skládá bílý transparent s vlajkou a nápisem o legendě a na další jeho skok si počká dva dny.

Žádné jiné fanoušky z Japonska dvojice prý nepotkala. Počet nadšenců z druhého konce světa japonský fanoušek Noriakiho Kasaie ukazuje pomocí palce a ukazováčku, mezi které by se mu vešlo maximálně párátko.

Na stadionu s olympijskou historií v Garmisch - Partenkirchenu (1936) má legendární Noriaki Kasai fanklub! Přiletěl z Japonska, bude až do konce Turné čtyř můstků a čítá přesně dva lidi! @Radiozurnal1 @iROZHLAScz pic.twitter.com/9W5XCkBXCf — Frantisek Kuna (@Fery19) 31 December 2017

„Já jsem ještě nebyl na světě a on už skákal svěťák. Je to jedna z největších legend tohohle sportu, každý ho neskutečně bere, je to pan někdo,“ svěřuje se český reprezentant Vojtěch Štursa.

„Je to legenda. Je jedno, jak skočí. Všichni mu fandí,“ dodává Čestmír Kožíšek.

Noriaki Kasai i přes velkou podporu není ve výsledkové listině na první stránce. V Oberstdorfu skončil 46. a v Ga-Pa ani neprošel do hlavního závodu. V Innsbrucku ale bude mít zase jeho skok diváckou kulisu, jako kdyby tam byl doma.