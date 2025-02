Doufal jsem, že skončím v nejlepší desítce. Pomohlo by mi to do zbytku sezony, říká po sjezdu Zabystřan

Český lyžař Jan Zabystřan skončil devatenáctý ve sjezdu na mistrovství světa v rakouském Saalbachu a na šampionátu dosáhl na své nejlepší umístění ve sjezdu. „Určitě jsem ale trochu zklamaný,“ říkal v rozhovoru pro Radiožurnál Sport český reprezentant v cíli závodu. Saalbach (Rakouskou) 16:45 9. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Zabystřan při sjezdu na mistrovství světa v Saalbachu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jste s vaším umístěním spokojený? Před závodem jste říkal, že elitní patnáctka by byla dobrá, do desítky by to bylo snové. Tak co devatenácté místo?

Na jednu stranu jsem celkem spokojený, dělal jsem to, co jsem chtěl. Byla tam ale jedna chyba a musím se na ni později podívat. Určitě jsem ale i trochu zklamaný. Dělal jsem všechno pro to, aby tam ta patnáctka padla, pomohlo by mi to i v celkovém hodnocení žebříčku. Doufal jsem, že skončím v nejlepší desítce.



Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport o druhém závodě Jana Zabystřana na mistrovství světa v alpském lyžování

Věřil jste si na pasáž trati v horním úseku, kde si například vítěz Franjo von Allmen při nájezdu dával velký pozor. Jak se vám povedl tento úsek? Protože největší časovou ztrátu jste nabral právě zde. Je tam i několik menších skoků za sebou.

Myslím, že mě hodně zpomalilo, když jsem skočil mimo ideální stopu, hodně doleva. Tam byl sníh trochu jiný. Horní část mi nedělala problém.

Říkal jste, že byste chtěl do elitní patnáctky kvůli hodnocení v celosezonním Světovém poháru. Můžete to přiblížit? Jak byste se posunul?

Pomohlo by mi to v tom, že bych se téměř jistě udržel v elitní třicítce všech závodníků. Výhodu je, že bych do všech závodů šel dříve, kdy je trať lépe upravená.

Pomohlo by mi to asi i finančně. Chtěl bych se také dostat do finálového závodu, který je jen pro nejlepších 25 závodníků. Pořád to není ztracené, čekají nás ještě tři sjezdy a pořád mám šancí dost. Těším se na to a doufám, že se dostanu do USA na finále v Sun Valley.

TOP 2️⃣0️⃣!



⛷️ Janu Zabystřanovi dnešní útok na elitní patnáctku nevyšel, ve sjezdu na světovém šampionátu však obsadil provedenou 19. příčku.



Jan Koula dokončil závod v rakouském Saalbachu na 41. pozici, 44. pak skončil Patrik Forejtek. ‍♂️ pic.twitter.com/ml3jTfWmlb — Czech Ski & Snowboard (@czeskisnowboard) February 9, 2025