Začíná éra bez Strachové. České alpské lyžování pravděpodobně čekají hubenější roky

Ještě pod svým dívčím jménem získala ve slalomu olympijský bronz i kompletní medailovou sadu ze světových šampionátů. Už jako Strachová zakončila svůj pohádkový comeback po operaci mozku dalším bronzem z mistrovství světa, navíc se celkem sedmnáctkrát postavila na stupně vítězů ve Světovém poháru. Teď se české sjezdové lyžování po konci její kariéry velmi pravděpodobně probouzí do hubenějších časů.

„Zájem veřejnosti opadne, protože když byl slalom ve světovém poháru, spousta sportovních fanoušků automaticky koukala na závody kvůli ní. Teď nebudou mít takovou motivaci,“ říká pro Radiožurnál Tomáš Bank, který je zodpovědný za to, aby fanoušci stále měli důvod alpské lyžování sledovat. Jednak je šéftrenérem české reprezentace a jednak osobním koučem asi největší současné naděje Ester Ledecké.

„Já mám svoje cíle v hlavě, ale neprozrazuji je. Hlavní je, abych byla vždycky schopna na závodech odevzdat to, co mám natrénováno,“ povídá mladá sjezdařka.

A to by třeba mohlo Ester Ledecké stačit na to, aby se poprvé v kariéře umístila v elitní desítce, kolem které by se rád pohyboval i Kryštof Krýzl. „V lyžování se musím pohybovat v nejvyšších kruzích, dělám pro to maximum. Věřím, že to půjde,“ uvedl.

Další reprezentanti budou pravděpodobně rádi za každou bodovanou, tedy nejhůře třicátou příčku. Českému výběru to komplikuje boj o účast v týmové soutěži na olympijských hrách v Koreji, kam se kromě domácích dostane dalších patnáct družstev.

„Když bychom odečetli ty loňské Šárčiny body, tak jsme byli přesně kolem toho patnáctého šestnáctého místa. Podle mě to do poslední chvíle bude tak, že nebudeme vědět, jestli pojedeme, nebo nepojedeme,“ uvědomuje si Tomáš Bank.

Na éře bez Šárky se ale snaží najít i pozitiva. „Uvolnil se třeba marketingový prostor pro ty mladší a i na svazu zbude více peněz pro mladé, třeba je to nějakým způsobem nakopne,“ věří před novou sezonou.