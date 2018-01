Zatím to beru jako trénink, říká Sáblíková před závodem v Erfurtu

„Asi tři týdny jsem teď trénovala tak jako nikdy za poslední tři měsíce, takže vůbec nevím, jak na tom tělo bude a jestli bude hodně unavené, nebo nebude. Každopádně na ledě se mi jezdilo fajn, ale závod je jiný, tak uvidíme," říká Martina Sáblíková.

„Já to beru zatím všechno jako trénink. I teď na kole to nebyla příprava před závodem, ale normální trénink. Nemůžu se teď připravovat na Světový pohár, musím se připravovat na 10. února,“ dodává česká rychlobruslařka.

Bolesti v zádech, které ji trápily v průběhu aktuální sezóny, ještě úplně neodezněly, přesto se jedna z největších medailových nadějí české výpravy pro Pchjončchang postaví na start závodu Světového poháru. Martině ale nepůjde až tak o výsledek.

„Měsíc a půl jsem nestartovala, takže vůbec nevím, jak to bude přesně vypadat. Na tréninku se můžu hecovat, jak chci, ale závod je závod a tam je to o něčem jiném. Ten odraz je tam trochu jiný, protože když člověk v tréninku nemůže, tak si trochu uleví. Ale v závodě to nechce pustit, zvlášť když má dobrého soupeře. Takže uvidíme, jak to bude vypadat, ale každopádně aspoň budu vědět, s čím můžu počítat,“ říká Sáblíková.

Původně chtěla Martina Sáblíková v Erfurtu záda šetřit a startovat pouze v nedělním závodu na 3 kilometry, ale protože si potřebuje zajistit start na mistrovství světa ve víceboji, musí nastoupit i na poloviční trati. 1500 metrů je v Německu na programu v sobotu ve čtvrt na pět.