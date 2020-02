‚Obleva končí, bojujeme o plnou verzi Jizerské 50!‘ Závodníkům od úterý sněží naděje

Již tento víkend se má konat závod Jizerská 50. Konání závodu však ohrožuje počasí, konkrétně sněhové podmínky. O víkendu bylo v Libereckém kraji vydatné množství dešťových srážek, které zasáhly i Jizerské hory. Pořadatelé v neděli vydali prohlášení, že počítají s několika variantami závodu. V úterý ve 12 hodin se spustily rezervace na alternativní trasy pro již přihlášené závodníky. A také začalo sněžit, sdělili pořadatelé na instagramu. Liberec 12:18 4. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Konání 53. ročníku Jizerské 50 komplikuje nedostatek sněhu. O víkendu v důsledku vydatných srážek zmizel z Jizerských hor prakticky všechen sníh. Pořadatelé proto v neděli dopoledne vydali stanovisko ohledně náhradního plánu konání. Nevzdávají se ale stále naděje na konání závodu v klasické podobě.

Náhradním plánem by mělo být konání závodu na sérii okruhů v blízkosti bedřichovského areálu.

Závodníci přihlášení na 50 km dlouhou trať obdrželi během pondělí od pořadatelů e-mail o následných krocích. Podle nich se mají v úterý ve 12 hodin registrovat na kratší závodní okruhy. Účastníci budou rozděleni do osmi startovních bloků po 400 běžcích na lyžích. Startovní bloky budou probíhat po celý závodní víkend – od pátku do neděle.

Registrace do závodních okruhů se netýká elitních závodníků a 1. vlny, kteří dostali přidělený čas od organizátorů. Elitní závodníci budou při nedostatku sněhu startovat v neděli v 9 hodin ráno, první vlna ve 12 hodin. Jejich závod by se uskutečnil na 15 okruzích.

Boj o plnou verzi

Proč se organizátoři nechtějí vzdát pořádání závodu? Nebylo by to poprvé, kdy by se závod konal ve zkrácené podobě nebo by byl zrušen. Nyní se jedná sice o 53. ročník závodu, nicméně letos je to 50 let od expedice v Peru (která se uskutečnila v roce 1970), kvůli níž se Jizerská 50 těší takové popularitě.

Pokud se ovšem naplní předpověď meteorologů a bude tři dny v kuse sněžit, závod se uskuteční v plné délce podle původního plánu. Už v úterý ráno na svém instagramovém i facebookovém profilu závodu organizátoři informovali o tom, že v Bedřichově sněží. „Obleva končí, bojujeme o plnou verzi Jizerské 50! Snad se brzy Jizerky znovu zahalí do bílého kabátu,“ zní popisek u fotky sněhové nadílky.

Změny by se v případě nedostatku sněhu měly týkat také ostatních závodů, kterými jsou mimo jiné závody na 10, 25 a 30 km. Největší změna by se týkala závodu na 30 km, který se běžně jezdí volnou technikou. Pokud by totiž nebylo dostatek sněhu, závod se pojede klasickým stylem jako všechny ostatní závody.

Nejen pro hlavní závod tedy platí, že se závody uskuteční na kratší vzdálenosti a ve startovních blocích. Oproti hlavnímu budou ale ostatní závody probíhat v předem daných termínech. Nebudou tedy rozprostřeny do celého víkendu.

O podobě závodu se rozhodne definitivně ve čtvrtek v 17 hodin.