Závod nám občas narušili psi, popisuje trenér snowboarcrossařů Knap mistrovství světa v Gruzii

S prázdnou Češi z MSJ neodjíždí!



V týmovém závodě se blýsklo duo Karolína Hrůšová, Matyáš Turinský skvělými výkony, a přestože to ve velkém finále na placku nevyšlo, tak brambora je parádním úspěchem!



Gratulujeme! A věříme, že co nejdříve to cinkne. pic.twitter.com/r1YJlVGZ3M